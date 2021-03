Consultá el horóscopo de este viernes 19 de marzo de 2021

viernes, 19 de marzo de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Las cosas se van encajando en este día con algunos temas por resolver. Los beneficios que espera en el plano financiero podrán llegar. Hay aliento necesario como para poder aspirar a más y lograr consolidad un proyecto. Alivio.



Momento: de color cobre.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



A veces las noticias positivas llegan sin buscarlas. Hoy sería un día muy bueno para ustedes toritos. Concuerden un poco más con su entorno laboral para tener mayor armonía y tranquilidad aún a la distancia, se siente. Acepten la cordialidad.



Momento: de color verde manzana.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Se siente mejoría interna. Las cosas se van acomodando dentro de ustedes, la mente y el espíritu buscan siempre estar mejor. Interesante postura frente a ciertos aires desfavorables que vienen de personas algo complicadas. Liberación.



Momento: de color maíz.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



A veces pensamos que hay situaciones que no queremos vivir más, pero en la práctica, hacemos lo contrario. Evaluar desde afuera y a la vez conectarse con lo que se siente frente a eso, es un modo de empezar a resolver y tomar fuerza.



Momento: de color púrpura.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Las cosas toman una velocidad inesperada. Problemas que se resuelven y asuntos que terminan. Borrón y cuenta nueva leoninos, hoy sienten liberación y entusiasmo frente a las cosas que quieren lograr en la vida. Prosperidad y bienestar.



Momento: de color azul Francia.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Se disparan situaciones y se disipan otras. Una de cal y otra de arena. La vida es continua, se mueve, modifica, ocurre, cumple. Virginianos jornada intensa la cual podrían pensar en culminarla dándose un gustito que los ponga alegres.



Momento: de color Nilo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos ver desde afuera las reacciones emocionales, los ayudaría a calmar la potencia emocional. Jornada con noticias buenas, no tengan una constante desilusión de la vida, el optimismo es la opción, la comprensión del destino, también.



Momento: de color celeste.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



No hace falta permitir ser herido, simplemente dialogar y que la otra persona se dé cuenta de su acción poco feliz. Las manifestaciones emocionales en el cuerpo, son una realidad, procuren cuidarse, quererse y tampoco herir al otro.



Momento: de color malva.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Traten de controlar los gastos y abastecerse de las cosas que realmente necesitan. Focalícense en lo que quieren lograr. Proyectos inteligentes y con posibilidades. Día de inspiración y sensación de poder lograr lo sueños. Nada es imposible.



Momento: de color turquesa.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Evadir no es la opción, poder afrontar vivencias, es sano. Las situaciones que vivimos tienen validez interna. Nos dan, nos ayudan a comprender y crecer. Hoy es un día con sensación melancólica, aprovechen la mejor parte de eso.



Momento: de color coral.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos la libertad es para ustedes el don máximo, lo que hay que recordar es que ese don es de todos. Los celos, juegan siempre malas jugadas. Saber que cada uno es responsable de sus decisiones, es un modo de poder soltar angustia.



Momento: de color magenta.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Sensación saludable y ánimos de querer estar mejor. Tomen la decisión de hacer algo que les guste, alguna actividad que los favorezca en todo sentido. Hoy un viernes muy apto para entrevistas, reuniones importantes o arreglos.



Momento: de color turquesa.