Consultá el horóscopo de este viernes 19 de febrero de 2021

viernes, 19 de febrero de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Día para tratar de organizar mejor sus tareas diarias, traten de no acumular trámites o trabajos. En el plano afectivo procuren no negar los sentimientos que tienen por otras personas, proponer es sano, saber recibir respuestas, también.



Momento: de color berenjena.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos podrían llegar nuevas oportunidades en el plano laboral. Deberían evaluar las conveniencias de acuerdo al momento y realidades de sus vidas. El amor acompañando en las decisiones y aportando sanamente. Armonía.



Momento: de color crema.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos día para dar respuestas y recibirlas. Buena jornada para negociaciones o acuerdos. Los papeles llegan con tinte favorable para ustedes. Sepan apreciar las cosas positivas dentro de las negativas. El amor algo distante.



Momento: de color añil.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos con su típica capacidad de comprensión del dolor del otro, hoy sentirán que tienen que ayudar a personas de su entorno. Las actividades con buen semblante, oportunidad de plantear sus necesidades y proyectos.



Momento: de color castaño.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Buena jornada para firmas, acuerdos, deliberaciones o reuniones. Las entrevistas laborales o exámenes, con buena impronta. Aseguren sus modos desde el temple leonino que otorga seguridad. Las relaciones afectivas, complacidas.



Momento: de color alga.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos no desesperen cuando las noticias esperadas no llegan. Todo se acomoda y se va encaminando en la vida. La sobre exigencia con nosotros mismos o con los demás, sólo lleva a sentirnos peor. Relajar la mente, armonizarse.



Momento: de color rosa.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos cuando sienten que el amor no es correspondido de acuerdo a sus expectativas, plantéense qué es lo que más desearían hacer o qué es lo mejor para ustedes. Relaciones laborales con mucho compañerismo y bienestar.



Momento: de color lila.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



A veces estamos cansados, pero cuando no tenemos ganas de nada, la motivación es la vida misma y sus oportunidades múltiples en todos los sentidos. Conéctense con sus proyectos y deseos y apunten a poder cumplir con ustedes mismos.



Momento: de color plateado.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Hay nuevas posibilidades en el plano financiero. Procuren no dejar pasar esas oportunidades y traten de asegurarse su bienestar. Hay una parte de sus corazones que tiene algo de resistencia a querer seguir con los vínculos. Miren dentro.



Momento: de color café.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Capricornianos, las cuestiones laborales durante el día, traerían algunas complicaciones. Estén atentos y resuelvan. El amor con invitación al diálogo y nuevas propuestas. La casualidad si bien existe, trae detrás un sentido más profundo.



Momento: de color verde manzana.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos con fascinación y atracción a flor de piel. Las oportunidades sociales pueden traer nuevos vínculos que prometerían posteridad. Logran adquirir nuevas ideas para poder tener mejoras en su plano financiero. Prosperidad.



Momento: de color rojo manzana.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos magnetismo y poder, en esta jornada con desafíos importantes en el parea de las actividades. Luzcan sus dotes y logren sus cometidos. Depende de ustedes mismos. El corazón llegando a entendimientos vitales. Crecimiento.



Momento: de color fucsia.