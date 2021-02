Consultá el horóscopo de este viernes 12 de febrero de 2021

viernes, 12 de febrero de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Cierto aire de tensión que se disuelve luego de conocer una verdad. Llegan a solucionar asuntos antes de finalizar la jornada. Sus compromisos con papeles firmados los deberán asumir y tratar de cumplir. No temer ni desconfiar de uno mismo.

Momento de color: cobre.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



La íntima relación con alguien de su entorno laboral los acerca a sentir la necesidad de realizar algo con esa persona. Los proyectos que generen en este día tendrán una muy buena aspectación. Permitirnos desear cosas pero sin desesperarnos.



Momento de color: rosa bebé.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Traten de escuchar a personas de su entorno laboral. Cierta incomprensión en el plano familiar, a veces los mismos miedos nos hacen retroceder en las decisiones que tomamos. Una llamada de alguien que ustedes estiman los alegra.



Momento de color: verde puro.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



El amor de la pareja o de alguien de su amistad los equilibra. Ayuda que llega de alguien del entorno familiar que los adelantarán a solucionar sus problemas. Llega alguien nuevo en el plano laboral que podría generarles la posibilidad de encarar un nuevo proyecto.



Momento de color: apio.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



El destino se encargaría de traerles la persona que esperan. Traten de no hacer elecciones que luego los lastimen. Sus ansias de perfeccionarse en el plano laboral los harán buscar las posibilidades de lograrlo. Querer es poder la mayoría de las veces.



Momento de color: magenta.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Día que se presenta con cambios inesperados. Aparece la posibilidad de realizar un viaje corto de trabajo. Sus posibilidades de crecimiento en el área laboral son altas. Acepten concurrir a una reunión a la que son invitados. Abrir las puertas nosotros mismos.



Momento de color: obispo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Buena capacidad creativa en el día de la fecha para hacer alguna propuesta laboral en su lugar de trabajo. Los escuchan y los comprenden en el plano afectivo, ahora ustedes traten también de hacerlo. Dar y recibir es una reciprocidad permanente.



Momento de color: lila.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Carisma enaltecido intuición y lucidez en esta jornada. La personalidad escorpiana es atrapante, permitan a los demás que puedan llegar a descubrirla. Hoy tendrían la posibilidad de reconciliarse con alguien que les interesa. El punto es no temerle al otro.



Momento de color: verde mar.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Una sensación de compañía interna sentirán al entablar un diálogo intenso con alguien que conocerán. Se verán recompensados en su lugar de trabajo. Reconocimiento. Compartir nuestras cosas profundas, integrarnos, conectarnos. Intercambios.



Momento de color: marrón.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Sentirán cierto cansancio físico, que lo deberían considerar y no pasar por alto. Traten de tomar alguna decisión que favorezca el bienestar integral. La dependencia afectiva no sería la solución, sí la compenetración voluntaria. Valorar la integridad.



Momento de color: cobre.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Solucionan algo importante de la vida afectiva. Todo apunta hacia la solución definitiva. No retomen los hábitos que en otro momento les resultaron nocivos, busquen equilibrio emocional. La salud abarca una cantidad de cosas y todas son importantes.



Momento de color: coral.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Aplomo y decisión en este día que despierta inquietudes afectivas. La sinceridad en el plano afectivo los aliviará de un peso que llevaban en sus hombros. La capacidad laboral que tienen hoy se pone a prueba, no duden en demostrar quiénes son.



Momento de color: caoba.