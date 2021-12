Consulta el horóscopo de este lunes 6 de diciembre de 2021

lunes, 6 de diciembre de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Suponer que no se puede recuperar de un amor es negativo. Siempre se puede salir de los dolores, el Universo acompaña. Jornada tranquila laboralmente, aprovechen los buenos momentos que ofrecen sus compañeros o amigos.



Momento: de color celeste.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Comienzo de semana con bastante actividad y posibles novedades en el área de las actividades. Día para firmas y buenos acuerdos. No dejen de concurrir a reuniones o entrevistas. Soltarse y poder ser uno mismo es una de las mejores cosas para hacer.



Momento: de color plateado.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Atención en las tareas, pueden venir imprevistos que desarmen un poco el orden logrado. Control y claridad para resolver problemas en la familia. Se destaca su capacidad de ser un buen líder y con condiciones difíciles de reemplazar.



Momento: de color rosa.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Decidir no debiera ser una tarea difícil, sino algo que aliviana la carga emocional. La sensación profunda de miedo paraliza, hora de vencerla cancerianos. El amor en compañía y con buena predisposición para lograr mejores objetivos.



Momento: de color anaranjado.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos la gran capacidad de liderazgo los hace conducir situaciones algo álgidas que surgen en el trabajo. Con tranquilidad hagan lo que saben hacer. El amor con algo de distancia, pero con sentarse a escuchar al otro, se mejora.



Momento: de color oro.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Traten de estar un poco más atentos a las demandas de sus parejas. Es sano poder repartir y compartir los tiempos de cada día, dándole el lugar importante que tienen los afectos. Los tiempos del corazón importan más que las demás cosas.



Momento: de color gris.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos con ánimos nuevos que apuntan a tener un día en el que llegarían las soluciones esperadas en el área de las actividades. Mostrar nuestras buenas actitudes es lograr en el otro que se sienta bien. Generar bien, es contagioso.



Momento: de color coral.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Día con los tiempos algo apurados, sepan relajar y tomar aire. A veces, un minuto en silencio o mirando algún paisaje, es suficiente y revitalizador. Es un momento justo para pensar en hacer alguna actividad física. Alegría.



Momento: de color amarillo.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sentirán empuje especial en entrevistas, exposiciones donde deban mostrar sus talentos. No pierdan de vista acompañar a sus parejas, escuchen sus reclamos o necesidades. Día con mucho movimiento y cambios positivos.



Momento: marrón dorado.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Encerrase en sí mismos no sería la solución. Cuando sufrimos por asuntos del corazón, no está mal comentarte a alguien de confianza lo que se siente. Poner en palabras es sanar. De central importancia ocuparse del stress que tienen.



Momento: de color arándano.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Einstein dijo "Si lo puedes imaginar, lo puedes crear", hoy acuarianos podrán demostrar su creatividad y aporte brillantes en sus actividades. No es casualidad nada cuando la conexión es más fuerte de lo que se razona. Amor en puerta.



Momento: de color mandarina.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos día máximo del don de la intuición que tienen. Sentirán hasta en la piel la verdad de lo que les preocupa. Poder sentirse bien con uno mismo es un compromiso sano que no sólo sirve para nosotros mismos, sino para todos.



Momento: de color verde puro.