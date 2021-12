Consultá el horóscopo de este domingo 5 de diciembre

domingo, 5 de diciembre de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Cambio en el pensamiento. Los arianos buscan dentro de sí mismos respuestas que van a poder encontrar en el plano afectivo. Abrirse y poder verse, es vital para todos. Hay conversaciones que les harían muy bien. Punto de partida.







Momento: de color plateado.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Concentrarse en las obligaciones del hogar sería la prioridad para esta jornada con varias cosas para hacer. Traten de evaluar en quiénes depositan su confianza, no siempre la gente puede guardar silencio. Amor acompañando.







Momento: de color melón.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Buen día para sentarse a fijar objetivos y ver cuál es la forma más adecuada para llegar a lograrlos en el plano de las actividades. Posible nueva etapa laboral no lejana. El amor en un día apacible y amoroso, con salidas que los distenderán. Aprovechen estar saludables, lo más importante.







Momento: de color manteca.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos no olviden de adquirir la costumbre sana de hacer algo con el cuerpo. Estemos donde estemos, siempre hay posibilidad de movimiento corporal. Revisen sus modos respecto al entorno familiar, permítanse no ocuparse tanto de los asuntos que les corresponden a otros.







Momento: de color azulino.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Muchas veces pensamos cosas que no son, y a veces pensamos tanto que terminamos imaginando lo que no es. Las dudas se deben hablar, tomarse el tiempo y emprender un diálogo con la persona en cuestión, traten de hacerlo, lo mejor es conciliar y afrontar los problemas. Tranquilidad.







Momento: de color violeta.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Hoy logran concluir favorablemente situaciones que los tenían preocupados. Logran poder avanzar sobre objetivos y ponerse en contacto con las personas indicadas. Amor y familia con mucho equilibrio y paz aprovechando este domingo apacible y muy apto para poder relajarse.







Momento: de color rosa.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Alegría sorprendente al tener noticias que hace tiempo esperan. En las parejas comprueban que están abiertas las puertas y que la buena predisposición hacia la paz es vital. Día para plantearse cosas internamente y saber reconocer errores. Avances espirituales.







Momento: de color turquesa.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Amplitud de pensamiento como nuevo punto de partida en el ámbito familiar. No siempre entendemos que quizás el error sea nuestro propio y no de los demás. Posibilidad para poder avanzar en una actividad deseada. Análisis próspero sobre la situación financiera. Objetivos nuevos.







Momento: de color coral.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Impulso positivo y renovación de sensaciones respecto a problemas que hoy pueden observarse con mejor óptica y expectativa. Los proyectos repasados y razonados les darán el punto clave para llegar al éxito. Amor y amistades muy bien con posibilidad de encuentros alegres.







Momento: de color verde mar.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



A veces tenemos que dejar que los demás puedan resolver sus problemas solos. Traten de no poner todo en sus hombros. Día para proponerse algunos cambios internos que les darán una renovación de la energía. Alivio emocional que viene de la mano de sus parejas y amigos.







Momento: de color lavanda.







ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Actividad recargada para aquellos que deban trabajar. Mucha ocupación e imprevistos. Las acciones emocionales a veces complican los vínculos, traten de serenarse y actuar desde el respeto y el pensamiento constructivo. Prevención a la hora de pronunciar cosas inconvenientes.







Momento: de color rojo.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Día con ansias de estar de buen humor y en compañía de los suyos. Las preocupaciones diarias pueden dejarse un poco de lado para poder encontrar los más interesantes encantos que la vida nos ofrece a diario. Libertad y alivio interior, cultivan pensamientos positivos y alentadores.







Momento: de color zafiro.