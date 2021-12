Consulta el horóscopo de este viernes 3 de diciembre de 2021

viernes, 3 de diciembre de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Si pudieran dejar pasar conversación con persona de entorno sería mejor. Tómense un tiempo para responder. Sepan que los están esperando pero que eso no les genere nervios, conéctense con su seguridad y tranquilidad. Las cosas siempre tienen una etapa de maduración.



Momento de color: granada.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



En el trabajo surgen conflictos que no les competen, no se involucren. Las expectativas suyas con respecto a la pareja no están equivocadas. Háganselo conocer a quienes ustedes saben, no teman. Saber los resultados siempre es mejor, busquen para poder madurar las cosas.



Momento de color: verde bosque.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Correspondería solicitar esa entrevista que tanto ansían tener. Los programas han cambiado en su ámbito laboral y eso tiene mayores posibilidades y margen. El amor les dará una muy agradable sorpresa. A veces cuesta emprender un objetivo, pero se debe hacer aún costando.



Momento de color: acero.



CANCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



La realidad apunta hacia otra dirección de la que apuntaba. No se sorprendan si les vuelven a proponer trabajo de donde ya no están. Su misma gente conocida los favorecerán. Reconocer siempre nuestro lugar en la tierra para hacernos cargo. Novedad familiar que los alegrará.



Momento de color: manzana roja.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Las circunstancias en lo laboral los llevan a demostrar quiénes son. Siempre se deberá dar respuestas en el ámbito donde uno se maneja. Que el compromiso no los agobie. Siéntense a pensar y saquen su conclusión. La buena ventaja la da la lucidez. Día muy activo.



Momento de color: plateado.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Esperanza renovada en el rubro de las actividades. Vienen con propuestas nuevas y variadas. Atiendan seriamente un llamado que parece sin importancia pero que ustedes le deberán dar. Ser importante para los demás es asumir compromisos con ellos y con uno.



Momento de color: azul agua.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Jornada con sonrisas por alentador comentario que viene de alguien importante. Los suyos están tranquilos porque creen en ustedes. No imaginen que su amor los traiciona, no sirve desde ningún aspecto. Hacernos cargo de nuestras responsabilidades, dejar que los otros también.



Momento de color: rojo oscuro.



ESCORPIO (23 de octubre al 22 de noviembre)



Si les proponen viaje no digan que no. Podrán arreglar sus tiempos y permitirse darse una alegría necesaria. Deleguen que no los defraudarán, hay que ayudar a los demás para que crezcan. El amor y la familia los ayudan a resolver con éxito un problema. Aprender a reposarse en quienes nos quieren de verdad.



Momento de color: almendra.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Saben muy bien que están a punto de lograr algo que esperan. Los asuntos del corazón les disparan alternativas que no les resultarán fáciles. Vean los intereses o conveniencias de ambas partes. Elegir a veces no resulta fácil, ser responsable es lo que importa. Adelante.



Momento de color: lila.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Vía fácil para resolver inconveniente suscitado en el trabajo a último momento. La buena predisposición de sus parejas los acompaña en emprendimiento. Final de controversia en relación laboral conflictiva. Darle el tiempo a cada cosa, todo tiene su maduración.



Momento de color: morado.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Día como para no dejarse llevar por el impulso emotivo aún teniendo razón. Entredichos en operativos acordados con respecto a firmas. Nada de lo que suponen de sus relaciones sentimentales se verá perjudicado, todo arriba a bella conclusión. La confianza ganada tiene su recompensa.





Momento de color: coral.





PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Espontaneidad acompañada de ingenio les genera una buena jornada. Los que deberían traerle cosas firmadas finalmente vendrán. No desesperen por sus ingresos, crecerán de a poco sin pausa. Cada vez estar más entusiasmado con las posibilidades de la vida sería la elección.



Momento de color: malva.