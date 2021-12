Consulta el horóscopo de este sábado 25 de diciembre de 2021

sábado, 25 de diciembre de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Siempre hay amor al modo de cada uno. Gestos importantes que darían esperanzas nuevas. Deberían intentar no enojarse y limar asperezas con su entorno familiar. No subestimar el valor de la familia. Salida y caminata y relax.



Momento: de color zanahoria.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos no generen problemas sobre cosas insignificantes. Hay que aprender a minimizar las cosas y no otorgarles el poder de hacernos sufrir tanto. Las cosas mejor planificadas en el plano financiero les darán respiro y mejorías más rápidas.



Momento: de color plata.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)



Busquen refugio en quienes saben que los aman. Los gemelos hoy contrariados tal su naturaleza, tendrían que dejar de lado posibilidades de gresca. Cuidado en esta jornada con lo que calculan que pueden firmar, revisen hoy sábado bien todo.



Momento: de color gris plomo.



CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)



Día inspirado con lo espiritual, busquen conectarse con la luna que rige su signo cancerianos. Inspiración. Nativos con un día atareado con trabajos atrasados y ocupados con la familia. Podrían recibir sorpresas agradables por parte de personas que los aprecian.



Momento: de color nieve.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)



La libertad de los sentimientos o de las emociones, debería ser el eje para uno mismo y con beneficio hacia el otro. Saber que es derecho preferir no concurrir a ciertos lugares en los que no se sentirían cómodos. Respiro físico, más saludable.



Momento: de color lavanda floral.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)



Surgiría de manera inusitada una propuesta en el plano de las actividades que se acercaría más a lo que ustedes proyectan y esperan. Salud en mejoría, no fumar y caminar es base para una vida larga, sin olvidar que vivir nervioso hace mal.



Momento: de color ámbar.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)



Los románticos del zodíaco tendrán hoy un día ensoñado y halagador. Se perfilan cambios en el modo de vincularse en la pareja, aciertos. Posibilidad de cambios en el hogar que puede ser mudanza o arreglos. Día con momentos libres para disfrutar.



Momento: de color rosa bebé.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Logran comprender los reclamos por parte de quienes a veces discuten. Aportes y soluciones que les harán sentir que se puede estar bien y no afectar los nervios. Aceptar invitaciones de salidas sería lo indicado. Relajar y apaciguar.



Momentos: de color verde hoja.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Arqueritos no olvidar que hay que sacar lo que no usamos, ventilar, mover las cosas. Posibilidad de recibir propuestas y saber dar en el blanco a la hora de elegir la mejor opción. Día ocupado con el hogar, tratando de mejorarlo.



Momento: de color manteca.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Algo agotador este día dará a los capricornianos con avances y resolución de problemas de larga data en el plano familiar. Lucirán su inteligencia y ductilidad en diálogos con personas del entorno cercano. Logran terminar un conflicto.



Momento: de color turquesa.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)



Distendidos los acuarianos tendrán un día con energía. Encuentran la solución a un tema. Los momentos en el plano afectivo que refieren a la pareja están mejores en esta jornada apacible. Día ideal para ordenarse mentalmente.



Momento: de color limón fulgurante.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Laborioso día en el que los talentos se lucen. Reconocimiento y acercamiento con personas de la familia con quienes no había buena relación. Optimismo y ansias. Posibilidad. Momentos entretenidos y alegrías compartidas.



Momento: de color salmón.