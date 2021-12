Consulta el horóscopo de este jueves 23 de diciembre de 2021

jueves, 23 de diciembre de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Jornada que sentirán que cumplieron con todo. Sin variantes el día se presenta tranquilo, en un ambiente laboral cooperativo y amable. Comprobar que se puede vivir sin alterar los ánimos innecesariamente. Salud con buenas noticias. Adelante.



Momento: de color marfil.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Posibilidades nuevas que les hacen proyectar a futuro. Dialogar sería la verdadera posibilidad para esquivar tener un problema. En el plano financiero se podría decir que es una jornada muy apta para negocios, acuerdos, firmas y contratos.



Momento: de color naranja.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)



Jornada para replanteos y reorganización. Sería propicio poder decidir en este día importante qué camino se toma respecto a las finanzas. Poder separar los gastos importantes y dejar para otro momento los que no lo son. Trabajo físico y comida saludable.



Momento: de color turquesa.



CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)



Poder buscar el modo de conciliar es una actitud maravillosa. Apertura positiva para acomodar posicionamiento en el área de las actividades. Buscan hoy poder afinar un vínculo familiar con el que siempre tuvo roces. Es un buen día para conciliar.



Momento: de color malva.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)



Posibilidades y concreciones. Día ideal para movimiento de dinero, compras, ventas, pagos y cobros. Se movilizan ideas creativas para proyectar nuevos emprendimientos. El corazón leonino con cierta displicencia. Apatía no justa que deberán aclarar.



Momento: lavanda.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)



Buen ánimo como para decidir dejar de fumar, o ejercitarse o comer sano. Sin duda, un día de suerte para los virginianos que esperan noticias económicas. Podrán resolver un inconveniente de largo tiempo atrás que les trababa ciertos avances.



Momento: de color aguamarina.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)



Las relaciones afectivas con mucho entusiasmo y encanto. Librianos en el plano laboral a armarse de paciencia. Día afanoso con algunas complicaciones no esperadas. Ponerle humor a las circunstancias, es una de las mejores opciones para producir alivio.



Momento: de color lila.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Probabilidad de nuevo punto de partida en el plano de las actividades. Vitalidad nueva que rejuvenece sentimientos. Ver desde otra óptica muchas veces facilita el entendimiento. Surgimiento de propuestas. Aliento y posibilidad.



Momento: de color blanco.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Hoy sagitarianos deberían abocarse a limpiar todos los problemitas humanos en el área de las actividades. Transparencia y verdad en conversaciones laborales que se debían explicaciones. No es un día muy bien aspectado para negocios.



Momento: plateado.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Hay un giro positivo repentino en las relaciones de pareja con poco tiempo de existencia. Turno de organizarse con los papeles. Cumplan con promesas habladas con esas personas a quienes deberán resarcir. Esperanza e ilusión.



Momento: de color rojizo.



ACUARIO (21 DE ENERO 19 DE FEBRERO)



Procuren hoy dejar un poco de lado la sensación de no poder por falta de tiempo, mientras que la realidad habla de imposibilidad sólo emocional. Compromisos familiares en los que deberán tomar las riendas. Paciencia y buen ánimo.



Momento: de color púrpura.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Amplio margen ventajoso en temas relacionados a papeles en general. Victoriosos hoy los potentes y psíquicos piscianos, se explayarán con su magnetismo y lograrán sus cometidos. Papeles, acuerdos. Nunca dejen de lado la piedad.



Momento: de color amarillo oro.