Consulta el horóscopo de este lunes 13 de diciembre de 2021

lunes, 13 de diciembre de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Deberían tratar de no malinterpretar las cosas que les dicen personas de confianza. A veces las buenas intenciones no podemos verlas el punto es tratar y saber escuchar al otro. Comienzo de una actividad que los alegrará.



Momento de color: menta.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



La calidad en la manera de encarar una conversación les dará el resultado. Día ideal para reuniones en las que las formas y la inteligencia aportarán el resultado que esperan. La cordialidad siempre es mejor.



Momento de color: lavanda.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



No imaginen cosas que después notarán que se equivocaron. Traten de dialogar con sus parejas los dos lo están necesitando. Una oportunidad de rehacer una sociedad comercial, revean, no cierren las puertas. Novedad.



Momento de color: perla.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Superan un inconveniente que creían muy difícil en sus lugares de trabajo. Logran hacer que los escuchen. Una voz interior les hablará sobre una actitud que deberá tener aunque no quieran en la familia. Evolución.



Momento de color: oliva.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Logran comprobar una suposición en el plano afectivo. No se sientan mal frente a actitud que les manifiestan, traten de comprender lo que les dicen. Saber escuchar a quienes le dicen las cosas con amor y verdad.



Momento de color: verde manzana.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Pueden afrontar una situación engorrosa. Alivio. Hablen con la persona indicada en sus lugares de trabajo. No desistan de una cita ansiada, sientan seguridad. Buscar justicia en tema material pero partan desde lo justo.



Momento de color: amatista.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Una posible reunión laboral les dará la posibilidad de obtener propuestas que les resultarían favorables. Sepan plantear sin miedo sus pretensiones, luchar por lo propio desde lo positivo, el respeto y la esperanza.



Momento de color: fucsia.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Claridad y sentimiento en encuentro con alguien que viene del pasado. El reencuentro es una posibilidad buena para retomar esa relación trunca. No pierdan las esperanzas nunca, siempre hay de algún modo una solución.



Momento de color: rosa.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



La posibilidad de retomar una actividad laboral que en otro momento tenían. Su susceptibilidad no les jugaría a favor en una conversación que mantendrían con alguien de su entorno laboral. Tacto e intuición para poder relacionarse mejor con el otro.



Momento de color: añil.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



La oportunidad de encontrarse con esa persona de su interés la tendrán hoy. Traten de hacer lo que sienten sin temer perder. Una esperanza importante en el plano laboral les abriría una puerta nueva y tentadora.



Momento de color: esmeralda.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



No posterguen esa reunión importante que deben tener con personas de su entorno laboral. Una sensación de tristeza puede aparecer luego de un diálogo intenso con un amigo. Ayudar sin sufrir a la par para poder ser objetivo.



Momento de color: verde puro.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Una nueva perspectiva se desarrolla en el plano laboral. Verán que sus cosas se encaminan hacia una mejoría. No se detengan por temor frente a lo que sienten. Permitirnos sentir y sabernos escuchar es caminar en la senda firme.



Momento de color: plateado.