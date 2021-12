Consultá el horóscopo de este domingo 12 de diciembre

domingo, 12 de diciembre de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos día con salidas, caminatas que podrían tentarse en realizar. Pónganse en forma tratando de comer lo que les hace bien, llega el punto en que el cuerpo mismos nos indica que precisa otras cosas para seguir funcionando sano.







Momento: de color verde bosque.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Busquen nuevas estrategias mentales para que el trabajo no les produzca tanto stress. Hay muchas maneras de poder producirse una mejor manera de vivir. El amor puede traer nuevas oportunidades, estén abiertos y resignen el pasado.







Momento: de color ámbar.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



La importancia del autocontrol y la libertad de las propias decisiones. Pongan en marcha sus anhelos en el plano afectivo y apunten hacia ello. Los pensadores desafiantes nativos de este signo también podrían proponerse nuevos proyectos.







Momento: de color cereza.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Sentirán que transitan por nuevo ciclo emocional. Buenas nuevas en las familias con noticias esperadas y acontecimientos positivos. Planean emprendimientos dándoles incentivo y buen ánimo. La salud con necesidad de hacer gimnasia.







Momento: de color manteca.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Día ideal para salidas, relajación, encuentros con amigos o familiares. Posibilidad de conocer personas nuevas aquellos que no tengan pareja. Planifiquen cosas para realizar y realizarse apuntando a lograr consolidarse en las actividades.







Momento: de color zanahoria.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Poder saber cómo resultará una relación afectiva no es muy probable. El ejercicio de los vínculos es el día a día y de acuerdo lo que se va sintiendo. Gracias a Dios la libertad de elección y de decisión es nuestro primer don. Anímense.







Momento: de color rosa.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Buena jornada para ponerse al día con el orden en la casa y realizar las cosas pendientes como pequeños arreglos o limpieza. Hacer cosas por el hogar hace bien, renueva sensaciones y nos hace sentir ocupados. Bellos encuentros internos con las parejas.







Momento: de color jazmín.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Es bueno mirarse al espejo y ponerse objetivos sanos. Traten de descartar la comida que no hace bien. Conectarse desde los afectos nos hace bien, nos ayuda a lograr incluso que nuestro organismo funcione mejor. Novedades intensas en el amor.







Momento: de color verde manzana.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Día para poder realizar tareas atrasadas tanto en el hogar o cosas pendientes del trabajo. Procuren hacerse el rato para poder sentarse a relajar y distraerse. Decisiones interesantes que les dan paz.







Momento: de color turquesa.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Nunca duden de sus capacidades energéticas, no sientan que hay tantas trabas para progresar. Saber de uno y saber lo que se pretende es empezar a lograr el éxito. Conexiones nuevas que podrían darle un tinte distinto en el ámbito laboral.







Momento: de color esmeralda.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Análisis positivo en cuanto a sus logros. Hoy los aguateros tienen a flor de piel la creatividad y apuntan a nuevos proyectos que los entusiasma mucho poder llegar a realizarlos. Amor con una plena sensación de estar compenetrados y en sintonía.







Momento: de color añil.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Vivencias intensas en el plano afectivo. Arriban a decisiones y a conclusiones que les sirven. Día ideal para conversaciones íntimas en las que la verdad sin tapujos deberá tomar las riendas. Conexión con lo cierto y necesario.







Momento: de color púrpura.