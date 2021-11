Consulta el horóscopo de este martes 9 de noviembre de 2021

martes, 9 de noviembre de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Hoy con mucha personalidad para afrontar algunos inconvenientes que pueden surgir en el ámbito laboral. Con cordialidad y buen modo, todo puede lograrse. El amor de estos apasionados y emotivos nativos, con buena sensación.



Momento: de color rubí.





TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Día para poder materializar compras o saldar deudas. Los taurinos con gran compromiso en el área de las actividades, verán resultados esperados y aliviarán su ansiedad. Día propicio para el amor, no duden en invitar o declarar.



Momento: de color rosa.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos buen avance en las actividades. Sienten fuerzas y ánimos de hacer muchas cosas. Traten de no postergar reuniones o llamados que les darían ciertas mejorías en lo que hacen. El amor con preguntas y respuestas que no alcanzan.



Momento: de color azul.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los regidos por la fantástica Luna, llegan a poder avanzar en asuntos que refieren a papeles. Este avance los ayudará a levantar la autoestima, que es fundamental para poder llevar una vida plena. Amor acompañando. Disfruten.



Momento: de color amarillo brillante.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Buen comienzo de semana dado el buen humor y las mentes positivas de estos fascinantes nativos regidos por el Sol. Encuentran las respuestas a las preguntas que se formulan en el plano afectivo. Valor y nuevo punto de partida.



Momento: de color anaranjado.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos con empuje y motivaciones varias en el plano de las actividades. Se verán respetados y valorados. Se sentirán muy a gusto con personas nuevas que llegan a su área laboral. Oportunidades y éxitos.



Momento: de color bermellón.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos en un día en el que deberán controlar los nervios. Es bastante común para estos nativos que las emociones los hagan sufrir. Traten de conectarse con las maravillas que la vida ofrece a diario. Abrir los ojos y el corazón. Alegría.



Momento: de color esmeralda.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpiones hoy traten de controlar las respuestas y bajar un poco la tensión. Conéctense con el bienestar y la tranquilidad, aún en medio de los problemas. Saber que las cosas se solucionan con inteligencia y no con exaltaciones nerviosas.



Momento: de color amatista.





SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos buena jornada para realizar trámites o asuntos con papeles. Agilizan sus mentes en el plano laboral y demuestran sus talentos. En el plano afectivo, las cosas podrían lograr un rumbo más preciso. Anímense.



Momento: de color verde puro.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Capricornianos no dejen de ocuparse y atender los pedidos de allegados. La ayuda que puedan otorgar, bríndenla como bien ustedes saben. Día algo llamativo en las actividades, estén atentos. Buen momento para poder realizar actividad física.



Momento: de color añil.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos la jornada se desarrollará con las cosas bien encaminadas en el plano laboral. Entrevistas positivas y horizontes que se amplían. Busquen estabilizar sus emociones respecto al corazón, conéctense con lo mejor del otro.



Momento: de color lavanda.





PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos en un día en el que la alegría llama a sus puertas. Aún en la rutina diaria, hay oportunidades permanentes para conectarse con la felicidad y las buenas emociones. Los problemas existen siempre, pero no son todo en la vida.



Momento: de color rosa profundo.