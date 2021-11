Consulta el horóscopo de este martes 16 de noviembre de 2021

martes, 16 de noviembre de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Se agudizan sus mentes para realizar una planificación futura. Convicción. Sorpresivo llamado que trae alegría y reencuentro con el buen pasado. Animosidad, entusiasmo y plenitud al ver cómo paso a paso las cosas van tomando el color deseado. Certeza.



Momento de color: maíz.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Día inquietante en el que un malentendido podría producir discordia en el ámbito laboral. La sensación de seguridad en lo que se piensa no siempre ayuda a los demás, apelen a su propia condescendiente. Ser comprensivo no implica dejar de lado los principios.



Momento de color: verde musgo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Jornada de encuentro que reconstruye relación que se creía desgastada. La luz de una idea proyecta posibilidad laboral interesante con alguien del entorno íntimo, sepan pedir sin temor. No desanimarse ni tampoco sentirse exagerado, a veces no nos permitimos pretender.



Momento de color: café.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



La rutina familiar se altera favorablemente por noticia alentadora. Los que no tenían esperanza frente a situación hoy la recuperan. Vitalidad y optimismo que regeneran el espíritu canceriano. Aprovechar al máximo los buenos momentos, disfrutarlos, no olvidarlos.



Momento de color: amarillo suave.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Recrearse junto a quienes aman también es una actividad primordial. No permitan que el stress cierre la capacidad de disfrutar de las cosas puras que están al alcance de las manos y que cuando no están más nos lamentamos.



Actividades, todo dicho y pensado falta hacerlo realidad.



Momento de color: Calipso.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Capacidad de lograr alegría sin pensar en los problemas. A última hora llamado alentador en el plano laboral, sepan esperar por las respuestas que están buscando. La virtud de poner cada cosa en su lugar y en su momento justo los ayudará mucho en las relaciones afectivas.



Momento de color: azul claro.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Idea creativa que pone en marcha la posibilidad de un proyecto. No desaprovechen contactos que tienen para pedir la ayuda que necesitan. Serán oídos. El amor les acerca la idea de reconciliar y limar asperezas. Aceptar e incorporar en uno el concepto de que se puede siempre que se quiere.



Momento de color: cereza.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Apenas puedan reponerse de esas emociones fuertes que están viviendo sepan aplicar su capacidad de resolución y traten de salir a flote. Todo es más simple de lo que se imagina. Satisfacción por logro. Aprovechar cada segundo de nuestra vida para encontrar la felicidad diaria.



Momento de color: blanco.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Día interesante para crear. Mentes que estarán lúcidas y agudas para resolver inconvenientes en el plano laboral. Llamado que llega a tiempo, sepan responder con sutileza pero verdad. A veces dejar pasar las cosas para que otros resuelvan es aprender a no sentirse imprescindibles.



Momento de color: rosa.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Sinceridad a flor de piel. Afectos encontrados y respuestas inminentes que se esperaban. No se sobresalten si no se produce ese encuentro tan esperado. Ya ocurrirá. Sentimientos renovados con familiar. Siempre y por sobre todas las cosas mantener la calma ayuda a pensar.



Momento de color: ámbar.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Día en el que se divertirán al estilo acuariano, con soltura y espontaneidad. La soledad se dispersa y aparece la positiva sensación de compartir. Plenitud en la vida familiar por noticias que llegan. No posterguen trámites. Sentir desde las buenas experiencias que se puede ser feliz hoy es vital.



Momento de color: frutilla.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Llega sensación provechosa por propuesta en el plano laboral. La realidad no siempre es la que uno supone, se los demuestra alguien de quien no imaginan esa profundidad. Cada vez estar más entusiasmado con las posibilidades de la vida ayuda y consagra a poder triunfar.







Momento de color: celeste.