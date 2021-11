Consulta el horóscopo de este domingo 14 de noviembre de 2021

domingo, 14 de noviembre de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Día de regocijo interno, aparece en ustedes una luz espiritual que hace tiempo que están esperando. Los momentos de felicidad serán recuperados. Esperanza consumada. Todo llega. Querer ser feliz.



Momento: de color berenjena.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Lucirán una nueva postura frente a los suyos que refiere a un cambio interno. Lo verán como hace tiempo. Una noticia en el plano afectivo les dará ganas de proponerse cosas nuevas. Denotan evolución personal.



Momento: de color Calipso.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los momentos del día serán alternados entre la nostalgia y la alegría. Una sugerencia de alguien que conocen los alerta sobre un problema. Conectarse con las personas que uno quiere sería la gran opción del día.



Momento: de color rosa.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Reunión en familia les hará cambiar su estado anímico favorablemente. No limiten sus posibilidades de sentirse felices, el amor cura siempre. Respetar cuando la voz interna nos pide que cambiemos.



Momento: de color maíz.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Domingo efectivo trayéndoles información positiva que les servirá para el trabajo. Sentirán una sensación de soledad por no poder estar con la persona que desean. Aceptar la realidad para no sufrir esel punto de partida.



Momento: de color púrpura.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Nueva posibilidad de desarrollar las capacidades de análisis frente a propuesta laboral en la que se sentirán a gusto. En este día podrán pensar los pro y las contra de esta nueva situación. Priorizar, pensar.



Momento: de color azabache.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Espacio de tiempo en el que podrán replantearse las cosas que les pasan a nivel afectivo. La sensación de cansancio emocional y físico se debe a la cantidad de energía que quizás desperdicien. Busquen el equilibrio.



Momento: de color lila.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Reciben un planteo importante de sus parejas. Las cosas llegan a cierto momento en que hay que definirlas. No se predispongan mal frente a tener que simplificar los problemas cuando de nosotros dependen. Claridad.



Momento: de color blanco perlado.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Satisfacción en el plano afectivo. Logran encontrar en la persona que tienen a su lado lo que están buscando en este momento. Capacidad creativa al máximo para proyectar algo nuevo en sus actividades. Celebren las buenas cosas que les pasan.



Momento: de color crema.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Mejoran sus ánimos gracias a los suyos. Establecer la paz en nosotros. Todo estará como hace tiempo planeaban en el plano material. Momento de idear cómo manejar el dinero para que les dé resultados positivos.



Momento: de color plateado.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Repunte económico gracias al resultado de ciertos movimientos que hicieron. Tomar conciencia de algunas actitudes que tienen con respecto a sus parejas mejorará las relaciones. Mejorar nosotros por nosotros y por los demás.



Momento: de color frutilla.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Les resulta difícil dejar de pensar en persona de su entorno laboral. Todo estaría dándose como para que tengan que tomar una decisión al respecto aprendiendo a luchar por lo que quieren. Piensen bien.



Momento: de color verde bosque.