Consulta el horóscopo de este jueves 11 de noviembre de 2021

jueves, 11 de noviembre de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



No es cuestión de bajar los brazos porque no dejarlos caer es parte de nuestros atributos para triunfar en la vida. Cierta sensación de desconfianza en ustedes mismos, podría ser la causa de sus tristezas. Reciben buenas noticias.



Momento: de color ámbar.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Comprensión y amparo en la vida son dos virtudes necesarias para poder hacer un mundo mejor. Busquen resaltarlas taurinos, todos tenemos dentro virtudes. Habría posibilidades nuevas en el plano de las actividades. Ánimo.



Momento: de color azul marino.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos cuando las cosas toman un rumbo distinto al esperado, tenemos que avocarnos a analizar ese rumbo y buscar entonces la solución dentro de eso. Es parte de la vida que las cosas no resulten como queremos.



Momento: de color púrpura.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos mucho movimiento en esta jornada en el área de las actividades. Buena energía y ánimo en las reuniones o entrevistas. Gratificación y buen diálogo en las relaciones de pareja con ganas de lograr más cosas.



Momento: de color rosado.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Hay bastantes posibilidades en esta jornada de lograr definiciones en el plano laboral. Comienzos, cambios nuevos que los ayudarían a mejorar sus situaciones. Hay situaciones que son como se presentan, afrontarlas y buscarles lo positivo.



Momento: de color menta.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Se presentan algunos altibajos emocionales en relación a sus lugares de trabajo. Asumir como normal que eso ocurre, las relaciones humanas son así y siempre se aprende. El corazón con agrado y compañía legítima y valedera.



Momento: de color verde bosque.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Ser político o diplomático en el modo de relacionarse de los librianos, serían hoy la clave para poder acceder a arreglos positivos, diálogos fructíferos o firmas importantes. Verán crecer la necesidad de estar con la persona de su agrado.



Momento: de color coral.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos racionalidad justa para poder solucionar cuestiones en el plano de las actividades. Arriban a conclusiones importantes que les marcarán el rumbo en determinadas situaciones que los aquejan. Amor con poesía y luz.



Momento: de color terciopelo borgoña.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos cumpliendo con compromisos asumidos en el plano financiero. Sepan organizarse hoy y tratar de cerrar situaciones. El corazón salpicado de emociones diversas que también ayudan a poder crecer en la pareja.



Momento: de color sésamo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Es posible que se sientan defraudados por actitudes generadas por personas del entorno laboral. Tratar de conciliar y no anclarse es fundamental para poder vivir desde la paz. El amor consolidándose con nuevo entusiasmo.



Momento: de color durazno.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos con mucha energía para realizar sus entrevistas, exámenes o cualquier situación en la que deban demostrar sus talentos. En el plano afectivo traten de asumir sus errores y propongan poder corregir lo que hiere al otro. Diálogo.



Momento: de color lavanda.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos a armarse de paciencia en esta jornada algo dificultosa en la que deberán poder separar las emociones de las situaciones. Trabajar la intensidad que ponemos en cada vivencia es necesario. Todo siempre trae la luz y la calma.



Momento: de color perla.