Consulta el horóscopo de este lunes 4 de octubre de 2021

lunes, 4 de octubre de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos aumenta la energía positiva en sus mentes. Logran dilucidar y valorar las verdaderas cosas importantes de la vida. Luz plena. Actividades en buena proyección. Tengan sanos sus pensamientos.



Momento: de color celeste.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Pensamientos potentes y positivos, taurinos en este día logran descubrir sensaciones nuevas en su interior respecto a los demás. Transparencia y alegría que les toca en lo profundo. Actividades con buena proyección.



Momento: de color mandarina.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Sin duda un día con nuevas miras a futuro, con energía distinta sin condimentos negativos. Caminan rumbo a exitosos momentos geminianos. Abran sus puertas internas para poder sentirse mejor.



Momento: de color rojizo.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Calendario auspicioso cancerianos. Ustedes que saben estar en el hogar y cuidarlo, tendrán tiempo disponible para animarse a hacer proyectos a futuro. La vida siempre compensa. Abran sus expectativas sin temor.



Momento: de color amarillo oro.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos nada más que conectarse con nuevas formas de mirar la vida. Las corridas diarias nos van ocupando casi la totalidad de nuestras vidas. Búsqueda interna y favor emocional hacia cosas con las que antes no conectaban.



Momento: de color rosado.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Aislarse es a veces una necesidad interna que no consideramos poder darnos. Aprender de acuerdo a lo que los momentos de la vida nos van dando para sentir que avanzamos siempre en esta perpetua evolución.



Momento: de color verde.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Las mentes librianas preparando nuevos proyectos con buena y alegre predisposición. Focalizarse en los buenos tiempos que vendrán sin dudar que así será. El amor de estos románticos eternos, con mucha alegría.



Momento: de color fucsia.





ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos concientizar y darse el tiempo para reconocerse libres en su interior. A veces, poder sentarse a pensar, a revisar lo que hacemos o hicimos, lo que sentimos o no pudimos sentir, ayuda a lograr la paz.



Momento: de color apio.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Los arqueritos emocionados y ocupados con cuestiones del corazón que también competen a asuntos familiares. El respeto hacia lo que se quiere hacer o lograr como proyecto en la vida, es muy importante. Adelante.



Momento: de color ámbar.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las mejores respuestas esperadas en el plano afectivo. Cabritas hoy es un día realmente lindo que los ayudará a mantener las rutinas que a veces pesan. Aprendiendo a controlar mejor la sobre exigencia los hará más felices.



Momento: de color coral.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos la paciencia a veces es una virtud que les cuesta mucho a ustedes poder ejercer. Procuren mirar hacia adentro y conseguir descubrir y descubrirse. Siempre es posible aprender cosas a diario. Paz.



Momento: de color azul claro.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Abrirse paso a nuevas inquietudes, descartar el aburrimiento o la sensación de no poder tener nuevos objetivos o sueños para cumplir. Piscianos la meditación y la valoración interna es primordial y beneficiosa. Noticias interesantes en la familia.



Momento: de color grisáceo.