Consulta el horóscopo de este martes 26 de octubre de 2021

martes, 26 de octubre de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Hoy marcianos reciben a pleno la energía de su planeta regente Marte. Les dará fuerza, coraje, ímpetu y sabiduría. Usen sobre todo el último don mencionado para calmar y no pasarse de brío. Buenos comienzos y buenos finales.



Momento: de color rojo brillante.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Indispensable dejar pasar y hacer de cuenta que nada pasa, cuando las agresiones llegan a uno sin nunca merecerlo. Nadie tiene derecho a maltratar a nadie, cada uno en su lugar que es único e irrepetible. Día intenso.



Momento: de color blanco puro.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Cierto resquemor y algo de nostalgia en este día con variada intensidad en el área laboral. Los cambios por ahora no son favorables, esperar y acomodarse de nuevo sería la opción para no angustiarse más de lo necesario.



Momento: de color amaranto.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Día que trae sorpresas muy alentadoras en el área laboral y en todo lo que respecta a papeles. Busca sin fin lograr conciliar con alguien de su entorno que pareciera no entender que lo mejor en la vida es no enemistarse.



Momento: de color amarillo.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Los leoninos con aires supremos. Y no es para menos, es éste un día con mucha alegría y aciertos en el área de las actividades. El corazón ardiente será respondido con la misma intensidad. Busque que encontrará.



Momento: de color fucsia.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Los virginianos con mucha paciencia en este día algo complicado con atrasos y desaciertos. El corazón, por el contrario, sonríe y se alienta a seguir. Algunos con gran enamoramiento y planificaciones a futuro. Prosperidad.



Momento: de color rosa claro.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Paso a paso los librianos hoy tendrán una jornada en la que verán sus aciertos en el área laboral como incentivo y motivo de felicitación. No participen ni se inmiscuyan en asuntos familiares, dejemos que los demás solucionen también.



Momento: de color turquesa.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Alguna inquietud por atrasos en respuestas en el área de las actividades. Llamados inconclusos sin respuestas favorables. Compás de espera sin perder las esperanzas. Llegará finalmente lo que están esperando.



Momento: de color lavanda.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Los corazones sagitarianos muy entusiasmados con estos nuevos aires que llegan con ganas de quedarse. Planean nuevamente proyectos en el área laboral que con mucha posibilidad se verán plasmados. Tiempo al tiempo.



Momento: de color durazno.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Algo preocupados, los capricornianos, ven que sus planes financieros no se dan como esperaban. Traten de proyectar y analizar de nuevo en qué partes se estarían equivocando. No se angustien por cuestiones afectivas de las que no sabe la verdad.



Momento: de color negro azabache.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Los aguateros con un día excepcional en el que se sentirán cómodos y seguros en los pasos que darán en el área de las actividades. Traten de medir sus palabras y el modo de tratar a sus parejas, cuidado con los nervios.



Momento: de color zanahoria.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Un buen momento para decir lo que necesitan decir en sus trabajos. Todo lo que se pronuncie desde el respeto y las buenas costumbres, no son mal entendidos. Día interesante para reuniones laborales arribando a buenos resultados.



Momento: de color amatista.