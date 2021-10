Consulta el horóscopo de este jueves 21 de octubre de 2021

jueves, 21 de octubre de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



El que busca encuentra, aún tardando o mediando obstáculos. El punto es no desanimarse arianos, sobre todo ustedes que son la impulsividad visceral y pura. Abran las puertas de sus corazones y abracen a quienes quieren. Emocionalidad.



Momento: de color amatista.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos al ataque, como expresión de hoy tener una energía muy favorable. Salgan triunfantes y seguros y luzcan sus virtudes e inteligencia en cada situación que se les presente. Lucidez emocional que los alentará.



Momento: de color violeta.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los geminianos con bastante inquietud y replanteos que parecieran exagerados. El punto es poder dilucidar hasta dónde llega la parte que agregamos de amplificación. Buen ánimo a todo y no dejen de incursionar en sus dones.



Momento: de color azul eléctrico.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



A veces nos apuramos y con cierta torpeza efectuamos gastos innecesarios, a revisar bien antes de caer en ese error. Los humores en las relaciones del trabajo están con algo de asperezas. Son cosas que pasan. Tranquilos.



Momento: de color anaranjado.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Los brillos en esta jornada serán para las actividades en las que los leoninos podrán demostrar su nivel y capacidad. Rumores en el área laboral que podrían darle buenas noticias, sepan esperar de todos modos. Aliento.



Momento: de color caoba.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Algunas noticias que les mostrarán algo de retraso en ciertas expectativas que tienen respecto a las finanzas. Virginianos estén atentos que las finanzas hoy podrían dar un buen salto. Amor muy acorde y afín.



Momento: de color verde claro.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos con un día bastante festivo con noticias alentadoras en el área de las actividades. Rompan las cadenas del temor a pronunciarse y busquen ese diálogo que tanto desean. Siempre es mejor decir y tratar de solucionar las cosas.



Momento: de color crema.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpio con mucha ansiedad en el plano de las finanzas. Lo mejor en estos casos es serenarse y racionalizar razonando que con nervios o sin ellos, todo sigue su rumbo en busca siempre de las soluciones. Tranquilicen sus ansias.



Momento: de color azul.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Falso sentimiento cuando suponemos cosas de las que no tenemos siquiera un dato preciso. Sospechar sin fundamento nos hace mal. Sagitarianos a buscar la tranquilidad y a sumergirse en actividades útiles y sanas.



Momento: de color añil.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Los capricornianos con empuje y buen humor se lanzan en este día positivo a entrevistarse, a demostrar sus dotes profesionales. Buenas noticias y avances interesantes. El amor con alivio emocional y proyección a futuro.



Momento: de color azulino.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Los acuarianos con mucho impacto positivo en sus labores, logran acceder a nuevas opciones de trabajo. Las necesidades en el plano afectivo se verán cumplidas mediando cambios en el modo de encarar los vínculos.



Momento: de color amarillo fuerte.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos a llamar la atención de quienes trabajan con ustedes, anímense a proponer y a demostrar otras opciones de encarar las tareas. Éxito. El corazón algo melancólico, atraerá la palabra de quienes los quieren. Paz.







Momento: de color salmón.