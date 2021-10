Consulta el horóscopo de este miércoles 20 de octubre de 2021

miércoles, 20 de octubre de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos el día sería distendido con trabajo pero parejo y sin complicaciones. Los que estén con entrevistas es un muy buen día. El amor con algo de distancia que deberían tratar de evaluar y poder explicarse a qué se debe.



Momento: de color amarillo fuerte.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos con ansias de poder descansar a veces las obligaciones no nos dan esa posibilidad, pero uno puede darse mentalmente un aliciente y crear pensamientos positivos y de real descanso imaginario. El amor con buena predisposición.



Momento: de color malva.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos a ponerse las pilas y realizar las tareas que tienen que hacer. No posterguen trámites y revean papeles. Noticias que motivan a las expectativas que tienen en el aspecto afectivo, con llamados esperados. Salud.



Momento: de color verde bosque.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cuando la toma de decisiones se torna difícil, o molesta o dudosa, uno tiene el derecho de esperar, aclarar las aspiraciones o sentimientos y proceder cuando se esté listo. No olvidar que la vida es variable y que todo se mueve.



Momento: de color arándano.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Una de las lecciones de la vida es aceptar que la verdad absoluta no es de nuestra pertenencia. Pensar que si así fuera, sería un enorme compromiso y que sólo la Verdad es lo idóneo de Dios. Placidez, serenidad y entendimiento.



Momento: de color blanco puro.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Conciliar con la idea de poder decir las cosas que sienten a las personas que quieren es fundamental. Virginianos con el don del razonamiento, podrán ir ablandando la sensación de reserva y soltarse. Finanzas con buen semblante.



Momento: de color verde musgo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos atención con sus gastos y las tentaciones que tienen. Aprender que todos tenemos el impulso de querer adquirir las cosas que nos gustan, pero no es buena la compulsión. Amor integrado con buen color en las relaciones.



Momento: de color azabache.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Firmas, negociaciones, charlas importantes y acuerdos con excelente semblante. Los sentimientos que a veces son confusos, deben ser expuestos y analizados para saber realmente qué es lo que se quiere. Descubrimiento y verdad.



Momento: de color lavanda.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos cierta necesidad de lograr mejores vínculos de amistades o pareja. Hay posibilidades de encontrar lo que se busca sobre todo si dejan de lado la ansiedad. El trabajo viento en popa con alegría y buen humor.



Momento: de color carmesí.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Lo cuidadoso sería lo que compete a firmas, papeles o trámites importantes. No sería un día muy apto para cuestiones que tienen que ver con el dinero, analicen bien. El amor con buen ritmo y con oportunidades claras.



Momento: de color verde bosque.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Los acuarianos con ánimo suficiente como para animarse a probar otros destinos que van de tratar de cambiar actividades o ponerse a estudiar algo que les gusta. Saber, aprender, renovarse es de las cosas más valiosas que hacemos.



Momento: de color cereza.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Signo magnético con temperamento interesante, hoy lucirán estos dotes en entrevistas o reuniones importantes incluyendo las sociales, de donde ganarán buenas nuevas compañías. El tema finanzas para estudiar y revisar.



Momento: de color turquesa.