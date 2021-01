Consultá el horóscopo de este lunes 25 de enero

lunes, 25 de enero de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Harán que el ímpetu natural de los arianos surja y los impulse a dejar de lado el ostracismo. Nada es definitivo y todo es posible. Saber que las situaciones diarias de la vida siempre ayudan a crecer internamente. Posibilidades que aumentan.







Momento de color: celeste.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Perspectivas varias en el plano laboral que sabrán aprovechar para lucir sus capacidades. El afecto implica respeto, procuren revisar las actitudes que a veces tienen y procuren tener mayor tranquilidad en el actuar.



No siempre tenemos razón.







Momento de color: azul.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los esfuerzos propios son parte de los tesoros que forman nuestra alegría. Sin confianza en uno mismo es más difícil poder realizarse. Aspirar es vital, esa aspiración debiera ser el botón de arranque para los logros. Signo lúcido y creativo Géminis brilla.







Momento de color: violeta.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos con el temple sensible que los expresa, tendrán un excelente día para la reconciliación en todos los planos de la vida. Día clave en el plano afectivo. Se tomará una decisión mutua que se proyectaría bienestar a la pareja y a la familia.







Momento de color: naranja.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



No hay comparación alguna con la paz y la armonía. Es deber buscar la virtud. Fuego altivo para los nativos con el Sol que los rige. Jornada austera en el plano laboral implicando la prudencia. Cariño y alegría ante reencuentro con alguien positivo para su vida.







Momento de color: beige.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Poner de uno la mejor intención y considerar la plasticidad en las cosas. Día con apuro en tratar de resolver situaciones de larga data con trámites atrasados y necesarios. Posible reencuentro y nuevo punto de partida en el amor. Dato útil en finanzas.







Momento de color: amarillo claro.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Dar hasta donde se pueda y acompañar sin comprometer tanto las emociones, librianos sensibles. Día con mucha expectativa en el plano familiar. Amigos que necesitan de su buen corazón. Lucirá su capacidad laboral en una jornada harto creativa.







Momento de color: crema.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



La calma a la hora de tomar decisiones. Día muy intuitivo, quizás del mes, para estos nativos psíquicos que hoy deberán poner toda su intuición para dilucidar la verdad en el plano afectivo. No apresurarse con un gasto innecesario.







Momento de color: maíz.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Cada minuto del día es siempre una posibilidad de evolución. Hay novedades en el plano laboral con posibilidad de cambio favorable. Hay nuevo punto de partida en el plano económico que alivianará compromisos o deudas.







Momento de color: zanahoria.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Es importante poder decirle al otro lo que nos sucede. Es menester la sinceridad. Algunas cabritas verán materializado un sueño de larga data respecto a algún bien. Sin apuro y con convicción debería poder mantener ese diálogo sincero con su pareja.







Momento de color: menta.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Aguateros con un día en brillos y repleto de creatividad. Posibilidades laborales que le generarán una proyección interesante y a futuro. Saber apreciar las virtudes de los demás y compenetrase con ellas. Día positivo.







momento de color: azulino.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Día laboralmente ideal para planteos sinceros tanto con jefes como con compañeros de trabajo. Piscianos uno puede relajar al cambiar el aire incluso por pocos minutos. Callar lo que se necesita decir no es bueno para nadie.







Momento de color: agua.