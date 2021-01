Consultá el horóscopo de este viernes 22 de enero de 2021

viernes, 22 de enero de 2021 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Interesante cambio de organización en sus actividades, servirá bastante para este momento. No postergue entrevistas ni reuniones, un día con buena aspectación para los puros y potentes regidos por el gran Marte. Prosperidad y crecimiento.



Momento: de color lavanda floral.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Día ideal para firmas, contratos, reuniones importantes y asuntos legales. Los taurinos sentirán hoy que lo justo llega a ellos. Reuniones con buena aspectación también con resultados más que interesantes. Relajación emocional que ayuda.



Momento: de color durazno.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Contrariedades en el área de las actividades. Se movilizan sensaciones y ánimos de querer tener una nueva perspectiva o tarea. Es importante tratar de no inquietarse demasiado ni alterarse. Las cosas suceden siempre por algo.



Momento: de color apio.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Trate hoy de no detenerse en suspicacias. Los escrúpulos ante determinadas personas de su entorno laboral, son innecesarios y tener ese tipo de sentimientos o pensamientos, es siempre negativo. Relax y pacificación.



Momento: de color púrpura.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Determinación y valentía en un día con toma de decisiones que serán acertadas. Iluminación y sensatez, para los leoninos que hoy firman, anuncian, determinan, acuerdan o deciden. Buena jornada para el amor y los amigos.



Momento: de color anaranjado.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Con altas posibilidades de tener un día tranquilo, trate de resolver trámites que requieren estar al día. Las finanzas de los virginianos se verán algo mejoradas por dinero extra que ingresa sin que lo esperaran. Proyecto en camino.



Momento: de color turquesa.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Libra y un día para tomar decisiones. Algo costoso para los regidos por el Venus celeste, dejar de dudar, pero cuando se disponen siempre toman la mejor opción gracias a su profundo sentido de cómo deben ser las cosas. liberación de asunto que los preocupó.



Momento: de color blanco puro.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Estos poderosos nativos, hoy llevan adelante sus proyecciones y búsquedas. Atentos al corazón, pueden recibir algunos reclamos que no dejan de ser justos. Ir al médico es un deber por nosotros mismos y por quienes nos aman.



Momento: de color esmeralda.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Una lucha que termina le dará una gran satisfacción. El amor reclama y podrían venir planteos como para sentarse a dialogar de manera sincera. Es importante poder siempre tratar de resolver los problemas predisponiéndose a ello.



Momento: de color dorado.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Buena jornada con las cosas encajando de manera correcta y sin problemas. Se encuentra con alguien que en algún momento le interesó. Las finanzas de los capricornianos bien calculadas y encaminadas para estar tranquilos.



Momento: de color verde oliva.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Visión que lo adelanta a situación que le podría generar un traspié. Buena jornada para reuniones y resoluciones. Día para tratar de ver a amigos que lo están necesitando. Caminata y dieta sana sabiendo también que no hay que fumar.



Momento: de color crema.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos hora de decidirse e ir a visitar al médico. No es lo indicado postergarse, cuidarse hace bien al espíritu y nos predispone mejor hacia el otro y hacia la vida misma. Buena jornada laboral, con sincronía y compañerismo.



Momento: de color menta.