Consultá el horóscopo de este viernes 04 de septiembre

viernes, 4 de septiembre de 2020 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



No es un día para perder oportunidades en el plano de las actividades. Busquen que encontrarán el lugar adecuado. Planteos, diálogos y acuerdos con excelente aspectación. Vivirán arianos en el plano afectivo una renovación positiva.



Momento: de color frutilla.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Cuando aparecen los sentimientos frustrantes, o sensaciones negativas que suponemos que no podemos sacarnos, hay que abrir la ventana y tomar el aire de la vida. Arriba taurinos, siempre se puede salir de los problemas. Virtud.



Momento: de color púrpura.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos a la orden del día los trámites importantes y los movimientos de papeles. Positivo para entrevistas aunque deberán no temer demostrar abiertamente sus talentos. Verán en sus corazones que hay mayores sentimientos.



Momento: de color rosa.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Buena oportunidad para revisar por dentro nuestras frustraciones o conflictos personales. Busquen cancerianos con esa Luna regente que les da toda su sabiduría, lograr quererse y creer en ustedes de manera más sana y positiva evitando la obstinación.



Momento: de color blanco puro.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



A veces sentimos que flaqueamos ante nuestras responsabilidades, pero debemos aprender a reconocer, valorar y asumir que hacemos lo que podemos. Sobre exigirse puede dañar. Algo de inestabilidad en el plano afectivo, dialoguen.



Momento: de color jade.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Los virginianos con mucha atención en esta jornada algo complicada en el plano de las actividades. Respuestas que no llegan y cierta angustia que les hace perder por ratos la sonrisa. Tranquilidad y esperanza siempre. Amor romántico.



Momento: de color mostaza.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Hay que aprender a moderar las emociones ejercitándose el día a día y observándose a uno mismo el modo de proceder. Quererse sanamente es saber querer a los demás. Llegarían buenas noticias en el plano financiero. Podrán pagar deudas.



Momento: de color amatista.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Hay contactos suficientes como para plantearse nuevas actividades y poder asociarse con personas que tienen mismos objetivos. Unen creatividad e ímpetu en esta búsqueda. El amor con cambios positivos y generadores de pasión.



Momento: de color borgoña.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sin duda la clave ante la exposición profesional es la seguridad en uno mismo. Demuestren sin temor sus talentos y sus habilidades y serán reconocidos. Fuerte sensación de apego emocional y afectivo en las parejas. Afianzamiento.



Momento: de color carmesí.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Se activan dentro de ustedes las ansias por tener una mejora laboral. Estarán en la búsqueda de poder lograrlo. No dejen de participar activamente para demostrar sus talentos. Abrirse en pos del crecimiento es positivo siempre.



Momento: de color fucsia.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Aunque no satisfaga el avance económico, sepan estar agradecidos a la vida por las cosas que les ofrece. Desde talentos hasta posibilidades que a veces no podemos llegar a ver. Conéctense y revisen su modo de proceder. Aguateros a triunfar.



Momento: de color azul Francia.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Amor que acompaña e incentiva, no hace falta caer en esa nostalgia de la que a veces los piscianos suelen sentirse atraídos. Las actividades con algo de resquemor y sensación de injusticia. Hablen, digan, pronuncien, expliquen.



Momento: de color mandarina.