Consulta el horóscopo de este 24 de Septiembre de 2020

jueves, 24 de septiembre de 2020 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Estarían algo melancólico pensando en sus vínculos afectivos. Algunos con sensación de debilidad ante el otro. Busquen soluciones sobre todo entablando diálogo. Las actividades en buena ruta, cosas que se encarrilan y se solucionan.



Momento: de color blanco.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Reconciliación en puerta con personas con las que las diferencias fueron determinantes a la hora de discutir. Es muy alentador poder resolver cuestiones emocionales y saber pedir disculpas, siempre se está a tiempo. Renovación. Liberación.



Momento: de color mandarina.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Sería bueno que comiencen a hacer cuentas y analizar proponerse un plan organizado para poder ir pagando deudas. Emocionalmente genera nervios y angustia no estar al día. Busquen canalizar energía a través de alguna disciplina física.



Momento: de color rojo.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos simpatías nuevas en el ámbito laboral. Se alegrarán por lograr nuevas amistades. El amor con requerimientos que por momentos los sofocan. Planteen sus inquietudes y hagan notar que dan y hacen lo que pueden. Autoestima.



Momento: de color rosa.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Entretelones en el plano laboral. Ciertas disputas o controversias que alterarían sus ánimos. Hay formas de poder expandir las expectativas en la vida de manera calma y sin vivir alterados. Parejas funcionando en armonía, atracción y unión.



Momento: de color azul.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Compensar luego del error es bueno, pero sobre todo tratar de no incurrir de nuevo en los mismos errores. La aceptación es fundamental en la vida, es un modo de empezar a solucionar las cosas que nos afligen. Interesantes cambios.



Momento: de color cereza.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Cuando las cosas se tornan difíciles en cuanto a los inconvenientes que se van sumando, es ideal poder ir paso a paso para lograr encarrilar todo desde el equilibrio. Habría posibilidad de emprender un proyecto que los sorprenderán y fascinarán.



Momento: de color oliva.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Si ven que las cosas esperadas y prometidas no se están cumpliendo hoy es un día ideal para reclamos, conversaciones serias o pactos. Las necesidades internas se sentirán a flor de piel, busquen hacer cosas que les gusten o que les den felicidad.



Momento: de color perla.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Elogios y reconocimientos en el área de las actividades. Se demuestran a ustedes mismos que las veces que se les sugirieron correcciones en sus labores, fueron positivas y lejanas a la sensación de enojo que a veces les produce ser corregidos. Humildad.



Momento: de color verde bosque.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Posiciones encontradas en su área laboral. Asuman que los distintos puntos de vista son normales y necesarios. Avanzan pensamientos sobre proyectos propios a futuro. Mente lúcida y ambiciosa. Hagan paso a paso. Renovación.



Momento: de color aguamarina.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



La objetividad es un ejercicio positivo en cuanto nos permite abrir nuestras mentes y sumar conocimiento y conceptos. Aguateros, el día se concentra sobre todo en el área sentimental, con pugnas o roces que deberán buscar simplificar.



Momento: de color cobre.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos día intuitivo, día compenetrado y especialmente brillante. Logran firmas, acuerdos, finales favorables en lo legal, y en lo laboral excelentes entrevistas o acuerdos. El amor con motivación y sinceramientos a tiempo. Motivación.



Momento: de color borgoña.