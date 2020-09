Consulta el horóscopo de este 22 de Septiembre de 2020

martes, 22 de septiembre de 2020 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos con un día interesante en cuanto a que podrán avanzar en cuestiones laborales, consolidándose o abriendo puertas. El amor con nuevos aires, conocimiento más profundo y valoración del otro. Salud impecable.



Momento: de color celeste.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Conéctense con sus anhelos, el tiempo es algo maravilloso con lo que contamos para poder explayarnos en la vida. Quizás interpretarla como una constante vacación y desafíos que debieran entusiasmarnos. Todo es posible. Arriba el ánimo.



Momento: de color fucsia.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Para lograr que se cumplan los sueños hay que primero planificarlos. Traten de organizar sus pensamientos y poner en claro lo que quieren. Acuerdan bien en reuniones o estipulaciones laborales. Tranquilidad. El amor requiere de su atención.



Momento: de color rojizo.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Mayor definición en sus cuestiones financieras, traten de organizar bien las necesidades que requieran de dinero. Hay nuevos ánimos en el plano familiar, lleven adelante los proyectos en común que todo saldrá bien. Salud con buen semblante.



Momento: de color azul claro.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Traten de ir al punto importante en los diálogos laborales. Día con posibilidades de concreciones nuevas y crecimiento. Salidas o invitaciones que los seducirían. Innovación en sus pensamientos, hoy día especial y creativo.



Momento: de color zafiro.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Hay puntos de vista que podrán compartir en el área de las actividades. No se queden sin decir. Las diferencias con las parejas podrían manifestarse y generar mayor problemática. Conéctense con la mejor parte del otro. Condescendencia.



Momento: de color coral.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Se sentirían fortalecidos al poder terminar asuntos con papeles o cierres de vínculos laborales. Alivio e inspiración que abre nuevos caminos. Todo indicaría que se llegan a consolidar parejas o se generan mayores compromisos. Día de cambios.



Momento: de color plateado.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Las cosas de su interés podrían comenzar a darse. Hay proyecciones e ideas que podrían empezar a tomar color. No abandonen sus ansias de lograrlo. Preservarse de los celos del otro es un deber. Las relaciones sanas, no celan ni poseen.



Momento: de color cerceta.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Acontecimientos alentadores en el área de las actividades que les permitirán mirar hacia el horizonte con mayor claridad. En el plano afectivo, revisen si están equivocados o no. Suponerse siempre en lo cierto, es un error.



Momento: de color aguamarina.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Condicionamientos en el área de las actividades. Traten de no interpretar de manera negativa que en el trabajo haya una línea de trabajo o sugerencias. Procuren distraerse, evaluar las cosas con menor exigencia. Aireación.



Momento: de color canela.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Quizás sientan que hay conflictos o roces en el área de las actividades. No se involucren en riñas o contiendas que no llevan a nada positivo. Si sienten que es antagónico el vínculo en sus parejas, revisen qué quieren hacer o lograr. Comprensión.



Momento: de color maíz.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Opinar es un derecho. Lo que sella las palabras es el modo en que las pronunciamos. Es hora de que los humanos se conecten primero con el respeto al otro. Sentirán la importancia de las personas que los rodean. Siéntanse respaldados.



Momento: de color verde palta.