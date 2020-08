Consulta el horóscopo de este lunes 10 de Agosto

domingo, 9 de agosto de 2020 20:48

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Para lograr cosas debemos creer en ellas y confiar en nuestra creatividad. Día de concientización y búsqueda de nuevos caminos. Salud excelente, agradecer el bienestar que la Providencia otorga.



Momento: de color oro.





TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Salir del pozo depende de nosotros mismos. La luz está, sólo hay que proponerse encontrarla. Taurinos, traten de no profundizar más sus dolores, sino, superarlos y aprender de ellos. Al mismo tiempo de esperanzarse.



Momento: de color rosa.





GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



La dualidad geminiana afectada especialmente en el plano de los afectos. Sepan conectarse con la pura sensación de lo que sienten, y encontrarán las respuestas esperadas. No dilaten llamados sobre trabajo.



Momento: de color púrpura.





CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



No es opuesto al corazón poder ver los errores del otro. Asumir las diferencias y lograr conversarlas, les daría hoy un paso importante firme y nuevo, en la apuesta al amor. Cancerianos, busquen calmar los ánimos.



Momento: de color celeste.





LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



No es errado el concepto de que las cosas son de acuerdo al cristal con el que se las mire, pero no habilita a no querer escuchar al otro, o aceptar que natural es, pensar distinto. Los errores son siempre remediables.





Momento: de color gris plomo.





VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Buen día para negociaciones, conversaciones importantes que puedan modificar el futuro inmediato. Es normal en Virgo saber distinguir las conveniencias. Puede haber novedades en el plano afectivo que celebrarían.





Momento: de color verde.





LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos volver a empezar siempre. No claudicar es base en la vida de todos los seres vivos y en conciencia. Llegan a ustedes nuevos aires que los llevan de manera más fácil a encender todos los motores. Fuerza y tenacidad, las claves.



Momento: de color avellana.





ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos las luces encendidas con total brillo en sus mentes para lograr hoy resolver satisfactoriamente situaciones en el plano de las actividades. Proyecto pensado y logrado en el plano familiar. Alegría que llega.



Momento: de color carmesí.





SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



No sería difícil en esta jornada lúcida para los sagitarianos, resolver asuntos de papeles o trámites importantes. Llegan buenas nuevas en el área laboral, incentivo y oportunidad. Día intenso con sensaciones profundas.



Momento: de color crema.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Los diferentes puntos de vista a veces convergen y otras no. Traten hoy de evitar discusiones innecesarias en el plano familiar, apuntar a tratar de resolver los problemas sin dañar las emociones del resto. Intensidad y cansancio.



Momento: de color amarillo.





ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Novedosa jornada con algunos imprevistos en el plano laboral que deberán sortear acuarianos, resultados auspiciosos. El amor llegaría a su tiempo para aquellos que estén buscando lograr estabilidad afectiva. Día de sorpresas.



Momento: de color salmón.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Efecto positivo en entrevistas laborales. Jornada justa para firmas, acuerdos, resoluciones. Llega a ustedes piscianos una nueva posibilidad en las actividades que los alentará y mejorará sus ánimos. Cordialidad y amistad.





Momento: de color lila.