Consulta el horóscopo de este jueves 6 de Agosto de 2020

miércoles, 5 de agosto de 2020 20:01

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Ciertos nervios y preocupación en un día movido y con los tiempos que se superponen. Si bien la quietud no es característico de este potente signo de Fuego, a veces es aconsejable tratar de sentarse a pensar y recalcular. Siéntense relajarse.



Momento: de color lavanda.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos sin problemas en este día tranquilo y ordenado, aprovechen para poder realizar cosas que tengan atrasadas o simplemente conectarse llamando a personas de sus afectos. No podemos olvidarnos de los apegos ni de las relaciones.



Momento: de color granate.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Porcentaje interesante de las emociones se cobran la tranquilidad de la jornada. Esquivar enojos, exageraciones o perturbaciones. El cuerpo siente a las claras los efectos de nuestro desequilibrio. Las finanzas con cierto repunte, sepan esperar.



Momento: de color perla.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Hoy podrán avanzar en situaciones algo ásperas y lograrán resolverlas. Poder asumir las responsabilidades es el gran paso para resolver los problemas. Día positivo para firmas, contratos, noticias judiciales, compras, ventas.



Momento: de color azul claro.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Evaluarían hoy tratar de buscar nuevos rumbos en el plano de las actividades. Sensación de querer superarse y avanzar en el conocimiento. Importa más que antes poder lograr la armonía en la pareja. Entusiasmo.



Momento: de color rosa.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Paciencia y esperanza en este día con algunos contratiempos sabiendo que es parte de la vida y que todo sirve para evolucionar. Buen día para buscar un rato de relajación y distracción. Posibilidad de soluciones inesperadas en el área financiera.



Momento: de color jade.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos busquen generar esos llamados esperados que por alguna razón postergan realizar, trabajen un poco más la autoestima. Tiempos de crecimiento y de sorprenderse por las capacidades propias. Aseverar y confirmarnos en nuestros talentos.



Momento: de color anaranjado.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos llegan noticias positivas con promesa de avances reales en el plano financiero. De todos modos sepan esperar la confirmación de sus expectativas. Seguir creciendo en el plano interno trabajando la gran espiritualidad que tienen.



Momento: de color turquesa.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



No descarten posibilidades que les dan ciertos aportes en la economía, considerar que todo contribuye. El corazón de los arqueritos con mucho entusiasmo. Logran conexión interna que les da esperanzas de proyectarse a futuro.



Momento: de color malva.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



A veces poder hacer las cosas que queremos, despierta la molestia o preocupación en los otros. Tomarse la libertad desde la responsabilidad y sentirse libre de tratar de cumplir con los proyectos propios, es importante. Darse el lugar sana dolores.



Momento: de color oro.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Día en general completo, con armonía y buen ánimo. Logran relucir sus talentos y el reconocimiento de personas nuevas en sus vidas. Las actividades con correctas opciones de crecimiento. Jornada apta para firmas, acuerdos o conversaciones.



Momento: de color rojo.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Fortaleza en el plano afectivo. Reconciliaciones y nuevos puntos de partida. No devalúen sus talentos, ni tengan baja la autoestima, piscianos, ustedes son potentes y no es difícil sentirlo. Finanzas en ascenso. Prosperidad.



Momento: de color celeste.