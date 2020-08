Consulta el horóscopo de este domingo 16 de Agosto de 2020

domingo, 16 de agosto de 2020 00:25

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El apuro muchas veces nos hace cometer errores. Traten en este día en el que seguramente tendrán un rato de calma, de revisar los impulsos que la propia ansiedad nos hace tener. Llamados de amigos o familiares que les darán alegría.



Momento: de color amarillo claro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Es probable que deban interceder entre dos posturas en conflicto por parte de sus allegados. Revisen sus papeles en este día con posibilidades de estar en casa y ordenar las cosas. No es difícil el orden para Tauro.



Momento: de color marrón.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Geminianos traten de controlar los gastos y sólo comprar lo que estén necesitando. Las cosas se van a ir normalizando, busquen paciencia. Los resultados de encuentros o salidas serán interesantes, corazones difíciles, mentes cuestionadoras.

Momento: de color rojo.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Buscan los románticos cancerianos poder lanzarse al amor tal necesitan. Es un día interesante para perder el miedo y sentir el derecho a la felicidad. Compartir momentos y vivencias profundiza las relaciones, conectarse, vivenciar, amar.



Momento: de color magenta.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Traten de no excederse en las fantasías y la aparición de temores que de innecesarios y nocivos, les darían una mala jornada. Se cumplen deseos en el plano familiar que les darían mayor equilibrio emocional y sentirían alivio genuino.



Momento: de color lavanda.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Aprobación que les da alivio en el área de las actividades. Redondean proyecto y se animan a lanzarse para probar suerte. Domingo de suerte que los estabilizaría en el plano emocional.



Momento: de color topacio.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Traten librianos de ponerse a sacar cuentas y repasar los gastos. Es bastante común para Libra, tentarse y comprar. Es un trabajo espiritual que les haría bien realizar. El amor en posibilidades de crecimiento, dejen de lado los celos.



Momento: de color azabache.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos recomponen un vínculo que les sorprenderá, dado que lo daban por perdido. Siempre es positivo poder reconsiderar y buscar la armonía entre todos. Alivianan cargas emocionales respecto a la familia. Día de evolución.



Momento: de color blanco.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Es un buen día para darse cuenta que el trabajo no puede suplantar los tiempos con los afectos. La vorágine diaria, nos hace postergar las vivencias simples de la vida. Momentos cálidos y provechosos en este día oportuno.



Momento: de color amarillo oro.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Jornada con tiempo para organizar papeles y trámites que les acercan soluciones esperadas para la semana. El amor con llamados sorpresivos. Sigan sus sentimientos y permítanse tomarse la libertad emocional que precisen. Día intenso.



Momento: de color rosa.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



El diálogo es importante, traten acuarianos de escuchar al otro y no cerrarse en su típica frase que los identifica: yo sé. Siempre es válido escuchar al otro, es innegable que siempre podemos aprender, minuto a minuto. Salud, nervios.



Momento: de color añil.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Las pequeñas cosas de la vida tienen el poder de darnos cosas inmateriales y supremas. Piscianos, buena jornada para dialogar en casa con los suyos, hacer llamados a quienes quieren, sentir la mejor parte de la vida, el sentido puro que es amar.





Momento: de color amatista.