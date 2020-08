Consulta el horóscopo de este miércoles 12 de Agosto de 2020

miércoles, 12 de agosto de 2020 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Las contrariedades internas pueden producirles hoy perder por momentos la armonía que necesitan para lograr cumplir bien con sus objetivos o tareas. El alivio empieza a llegar, no desesperen, no hace falta desbordarse.



Momento: de color azul mar.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Precaución en trámites o movimiento de papeles, sobre todo al confeccionar firmas. Las variaciones emocionales a la orden del día, traten de buscar el modo de conectarse con las cosas que les hacen bien. Relajación.



Momento: de color cobrizo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los geminianos serán hoy privilegiados en el plano de las actividades. Logran consolidar una imagen positiva y de confianza. Avances y una placentera sensación de triunfo. El corazón con cierto aire de distancia que deberían revisar.



Momento: de color malva.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos hay veces que sentimos que no podemos afrontar determinadas cosas. Hoy es un buen día para el corazón, déjense llevar por lo que sienten y propongan. Las finanzas con algunos atrasos, mantengan la calma.



Momento: de color magenta.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Día con mejoras sobre todo en las emociones, con más calma y paciencia. Hay movimiento de situaciones familiares que darían una mejor señal en la resolución de conflictos. La zona laboral con algunas tensiones.



Momento: de color ámbar.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Los organizados virginianos, tendrán hoy buenos resultados en el plano laboral. Momentos interesantes, diálogos favorables y coherentes. Nueva proximidad y motivación para aquellos que tienen pareja. Innovación.



Momento: de color azul Francia.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Día casi con exclusividad para el área laboral. Trámites importantes y posibilidad de cambios que resultarán positivos. Poner lo mejor de uno desde la honestidad y la buena predisposición para tratar de resolver conflictos de pareja.



Momento: de color amarillo limón.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Perspicacia y sutileza en diálogos importantes que les darán éxito. Hoy Escorpio propone y dispone. El amor con cierta irritabilidad que los hace recordar malos momentos ya vividos. Clarifiquen en sus mentes qué quieren para ustedes.



Momento: de color borgoña.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



No existe momento para sentir que la angustia toma las riendas de nuestras vidas. Nunca la pena o la desazón nos llevan a buen lugar. Propónganse superar y superarse, el incentivo viene de la mano de la propia vida que trae sorpresas.



Momento: de color durazno.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Interesante movimiento en el área laboral. Entrevistas positivas con buen pronóstico. Se reducen los miedos acerca de sus familiares, entendiendo que no es un condimento necesario frente a los imponderables.



Momento: de color azabache.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos jornada con trámites que salen fácil y bien. Sorpresivo llamado con un diálogo que les darán pautas esperadas. El amor con calma y afinidad otorgando tranquilidad y motivaciones para continuar creciendo en la pareja.



Momento: de color nieve.





PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Concentración y afán de poder dar un cierre positivo a situaciones en el plano de las actividades. Mayor fortaleza en las emociones y sensación de desprendimiento aportando elementos sanos y con aire dándoles mayor felicidad y paz.



Momento: de color zanahoria.