Consultá el horóscopo de este miércoles 30 de noviembre de 2020

miércoles, 30 de diciembre de 2020 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Día de cierta tirantez en todo lo que competa a negociaciones. A veces es mejor perder un poco pero lograr la paz. Ceder también es parte de la sabiduría. Aún así es un buen día para entrevistas. Los días pasan y el diálogo necesario con la pareja espera.



Momento: de color cian.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Pongan luces de esperanza en todo. De algún modo podrán sortear ciertos inconvenientes en sus trabajos. Busquen consolidar sus posturas dando las razones lógicas. Corazón algo decepcionado para algunos taurinos pero es mejor soltar antes de sufrir.



Momento: de color rosado.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)



Día bastante ocupado y exigente en el trabajo. Busquen distracción por lo menos sentarse en una plaza. La Naturaleza es sanadora siempre. Quizás al borde de tomar una decisión en el plano familiar, verán que podrían esperar algún tiempo y ver con otro cristal la situación.



Momento: de color arándano.



CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)



Capacidad que demuestran en entrevista laboral. Negocios, firmas, acuerdos y contratos con muy buena aspectación. Apunten a investigar un poco y verán que todo se solucionará. Llega llamado prometedor. Relajen, distraigan sus mentes.



Momento: de color fucsia.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)



No dilaten los trámites que tienen tinte de urgencia. Mini vacación para algunos que tienen días libres, úsenlos para hacer alguna disciplina física. Los leoninos podrán hoy enterarse de novedades familiares que hace tiempo esperaban.



Momento: de color verde.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)



Notarán actitudes con cierta negativa por parte de personas de su entorno laboral. Hay circunstancias que nos obligan a demostrar la inteligencia no sólo intelectual, sino emocional. Distiendan, siempre se puede encontrar el sano momento.



Momento: de color lila.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)



Siempre se puede dialogar con quien uno tiene un problema. No se anticipen a los hechos ni a los resultados. Librianos, nueva etapa que les hará sentir que construyen nuevos vínculos afectivos que les darán más y mejores compañía. Las cosas llegan.



Momento: de color rosa.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Si pudieran lograr separar las emociones de las situaciones que vivencian, apuntarían a lograr mayor paz no sólo para ustedes. Hora de darse un gusto y mirarse al espejo y pensar las cosas que quieren cambiar de ustedes mismos. Oportunidad buena.



Momento: de color azul grisáceo.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Día movido pero con entusiasmo. Llamados y propuestas interesantes en sus actividades. Hay veces en que es deber revisar el modo de pronunciarnos ante el otro. Si fuera posible, atiendan esos problemas de algunos familiares lejanos.



Momento: de color lima.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Atención a las firmas en esta jornada, trate de leer bien. Capricornianos lucirán su temple inteligente en el área de las actividades. Florece el corazón de las cabritas con noticias familiares, nacimientos, noviazgos.



Momento: de color magenta.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)



Deberían poder tener más tiempo para los afectos. Revisen por qué siempre hay algo que hacer en lugar de conectarse y estar con los suyos. Día tranquilo en el plano laboral, que les daría posibilidades de programar cosas en familia.



Momento: de color frutilla.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Miércoles con sensación de alivio. Amor pleno, entendimiento y claridad. Llega un día con aspectos legales resueltos. Firma y convenio sin dificultades. Toman una decisión en el plano de la salud, comprenden que comer sano no es un gran esfuerzo.



Momento: de color plateado.