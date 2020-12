Consulta el horóscopo de este 25 de Diciembre de 2020

viernes, 25 de diciembre de 2020 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Las casualidades suenan como que no existen, pero existen y tienen siempre un sentido. Presten atención y encontrarán una mano inesperada. El corazón en buena concordancia y placenteros momentos que sabrán aprovechar.



Momento: de color marfil.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Traten de evitar que los ánimos se vean perjudicados por las tensiones que pueden generar las cuestiones financieras. Poner en la balanza las buenas cosas que nos pasan para que prioricen en las emociones y el equilibrio. Día para la reflexión.



Momento: de color caoba.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Sería importante que tengan un compás de espera en el ámbito laboral. Traten de dejar pasar tiempo y cuando sientan que las cosas están calmas, hablen. El amor con nuevas oportunidades que los dejarán pensando. Día de hallazgo.



Momento: de color cobre.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Aparecerían posibilidades de mover las finanzas y lograr cierto avance. Concéntrense en las conversaciones tratando de no distraerse ni dejar pasar puntos clave. El amor decidido y con espíritu renovado tanto en las parejas nuevas como las consolidadas.



Momento: de color lavanda.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Los sueños pueden plasmarse. A veces vemos lejanas las posibilidades de que nuestras ilusiones se nos den, pero hay capacidad de sobra leoninos en ustedes. Confianza y paciencia. El corazón con cierta sensación de vacío. Reflexionen sobre sus errores.



Momento: de color lino.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Sin alteraciones esta jornada en la que las cosas se van dando con buen ritmo y con buenos resultados. El amor con intensa sensación de necesidad del otro, es bueno necesitar desde lo sano. Día especial en el que sintonizamos el Cosmos.



Momento: de color rosa.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Es importante mantener la calma, tratar de separar la sensación subjetiva y ver los problemas laborales como una situación ajena a nuestro íntimo corazón. Sufrir por personas que no vibran bien, es una tontera. Día de liberación y de conciliaciones.



Momento: de color rojo.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos sinceramiento y oportunidad en el plano de las actividades por ofertas que llegan de personas conocidas con buenas intenciones. Analicen bien sus posibilidades y acepten el desafío. Procedan con confianza en sí mismos. Oportunidades.



Momento: de color plata.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos bonanza en el plano económico, llegan a ustedes oportunidades nuevas y arreglos que necesitan hacer. El sol brilla y también ilumina el corazón que late al ritmo de la nueva gana de querer pertenecer y estar acompañado.



Momento: de color celeste.





CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Capricornianos con algunas demoras de papeles, firmas que quizás no lleguen y estén atrasadas pero con intensa capacidad en el área laboral. No minimicen los reclamos que les hagan sus parejas o amigos, querer es comprometerse a hacer el bien al otro.



Momento: de color amarillo limón.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Aguateros a cuidarse del cansancio físico y mental, ayúdense ustedes mismos a tener mayor atención y distracción en los momentos que puedan. Estar bien tiene muchas implicancias. El amor compensando en cosas que estaban esperando.



Momento: de color maíz.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Un día con sensaciones espirituales intensas. Propuestas que llegan en un marco especial en este día especial. Permitirse hacer uso sano de la libertad, es un derecho propio delicioso.



Momento: de color menta.