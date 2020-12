Consulta el horóscopo de este 15 de Diciembre de 2020

martes, 15 de diciembre de 2020 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Hoy con mucha personalidad para afrontar algunos inconvenientes que pueden surgir en el ámbito laboral. Con cordialidad y buen modo, todo puede lograrse. El amor de estos apasionados y emotivos nativos, con buena sensación.



Momento: de color rubí.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Día para poder materializar compras o saldar deudas. Los taurinos con gran compromiso en el área de las actividades, verán resultados esperados y aliviarán su ansiedad. Día propicio para el amor, no duden en invitar o declarar.



Momento: de color rosa.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos buen avance en las actividades. Sienten fuerzas y ánimos de hacer muchas cosas. Traten de no postergar reuniones o llamados que les darían ciertas mejorías en lo que hacen. El amor con preguntas y respuestas que no alcanzan.



Momento: de color azul.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los regidos por la fantástica Luna, llegan a poder avanzar en asuntos que refieren a papeles. Este avance los ayudará a levantar la autoestima, que es fundamental para poder llevar una vida plena. Amor acompañando. Disfruten.



Momento: de color amarillo brillante.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Buen comienzo de semana dado el buen humor y las mentes positivas de estos fascinantes nativos regidos por el Sol. Encuentran las respuestas a las preguntas que se formulan en el plano afectivo. Valor y nuevo punto de partida.



Momento: de color anaranjado.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos con empuje y motivaciones varias en el plano de las actividades. Se verán respetados y valorados. Se sentirán muy a gusto con personas nuevas que llegan a su área laboral. Oportunidades y éxitos.



Momento: de color bermellón.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos en un día en el que deberán controlar los nervios. Es bastante común para estos nativos que las emociones los hagan sufrir. Traten de conectarse con las maravillas que la vida ofrece a diario. Abrir los ojos y el corazón. Alegría.



Momento: de color esmeralda.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpiones hoy traten de controlar las respuestas y bajar un poco la tensión. Conéctense con el bienestar y la tranquilidad, aún en medio de los problemas. Saber que las cosas se solucionan con inteligencia y no con exaltaciones nerviosas.



Momento: de color amatista.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos buena jornada para realizar trámites o asuntos con papeles. Agilizan sus mentes en el plano laboral y demuestran sus talentos. En el plano afectivo, las cosas podrían lograr un rumbo más preciso. Anímense.



Momento: de color verde puro.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Capricornianos no dejen de ocuparse y atender los pedidos de allegados. La ayuda que puedan otorgar, bríndenla como bien ustedes saben. Día algo llamativo en las actividades, estén atentos. Buen momento para poder realizar actividad física.



Momento: de color añil.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos la jornada se desarrollará con las cosas bien encaminadas en el plano laboral. Entrevistas positivas y horizontes que se amplían. Busquen estabilizar sus emociones respecto al corazón, conéctense con lo mejor del otro.



Momento: de color lavanda.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos en un día en el que la alegría llama a sus puertas. Aún en la rutina diaria, hay oportunidades permanentes para conectarse con la felicidad y las buenas emociones. Los problemas existen siempre, pero no son todo en la vida.



Momento: de color rosa profundo.















ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Las vicisitudes de la vida hay que trabajar emocionalmente para recibirlas con el mayor equilibrio posible. Es una tarea diaria que todos deberíamos concientizar y tratar de lograr. Arianos es hoy un día atareado pero con amor completo.







Momento: de color rosa.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Una jornada para buscar las soluciones esperadas a los problemas financieros. Consulten y busquen esa posibilidad. Abarcaría poco tiempo poder conectarse con personas de su interés, aprovecharán los taurinos sus dotes especiales que hoy están a flor de piel. Soluciones y oportunidades nuevas.







Momento: de color verde.











GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los geminianos en la búsqueda de sus propios horizontes. Ambiciones que hay en mente y ganas de empezar a concretarlas. Cierto resquemor con personas con las que trabajan les darían algo de mal humor. No cedan. Amor positivo.







Momento: de color remolacha.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cancerianos con buenas nuevas en el área de las actividades. Pueden surgir respuestas en el plano laboral, procuren no desecharlas y pongan lo mejor de sí. Todo sirve y vale. El amor con buenos comienzos y parejas estabilizándose.







Momento: de color amarillo oro.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos en una carrera contra el tiempo en un día con mucho para hacer. Procuren recurrir a la calma para evitar el stress. Caminos abiertos para negociaciones de todo tipo. Sean precisos y amables. Amor con algo de lejanía.







Momento: de color berenjena.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Día para recordar en el plano de los afectos. Verán concretarse sueños y programarían la concreción de proyectos en común. Entusiasmo en el plano laboral aún con inconvenientes o dinero que no es el esperado. Todo cambia, todo se mueve.







Momento: de color magenta.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos con novedades respecto a las actividades. Posibles concreciones y nuevos puntos de partida. Alivio en las finanzas y agradecimiento al Cosmos. La conexión con lo Alto es menester natural para todos los seres vivos.







Momento: de color blanco.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Cierta clase de preocupación por allegados. Tengamos presente que la desesperación no es buena compañera de nada. Procuren ayudar a buscar soluciones desde el optimismo. Amor con posibilidades más concretas. Esperanza.







Momento: de color mora.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Alertados por las finanzas procuren hoy saber esperar y verán llegar las soluciones o el modo de hacerlo. Siempre llega algo que nos orienta o ayuda. El amor con buena expectativa, los arqueritos acompañados y contenidos sanamente.







Momento: de color ámbar.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Exigir a los demás que sean o hagan lo que queremos o nos parece que deban ser o hacer, es una actitud bastante común en los humanos pero que no es buena. Dejar ser al otro, es saber que el respeto es la primer señal de amor hacia los demás.







Momento: de color castaño.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Vibraciones positivas acuarianos con nuevas posibilidades en el abanico laboral. Entusiasmo y dinamismo para entrevistas, reuniones o acuerdos. Novedad positiva respecto al físico con energía para activarse y progresar.







Momento: de color azul Francia.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Cuando pensamos todo el tiempo en situaciones que refieren a lo económico y sufrimos o nos angustiamos por ello, no logramos más que alterar nuestro todo. Ocupemos la mente y el espíritu en las cosas realmente importantes.







Momento: de color rojizo.