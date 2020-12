Consulta el horóscopo de este 1 de Diciembre de 2020

martes, 1 de diciembre de 2020 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



La franqueza en sus pensamientos será valorada. Les reconocen sus capacidades y los posicionan mejor en el área de las actividades. Logran conciliar en la familia por esos roces o discusiones que quedan en el aire y parecen olvidarse.



Momento: de color manzana roja.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Los taurinos con algo de nervios en el plano de las actividades, roces o desencuentros. Saber que son cosas que pasan y que siempre en las relaciones humanas ocurren este tipo de emociones. El amor con mucha sensación y apego.

Momento: de color purpúreo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos atención en el plano de las actividades porque pueden aparecer ciertos inconvenientes. Las finanzas con una mejoría aportando ciertas ideas para mejorar su estilo de vida. Corazones contentos, unidos y con ganas.



Momento: de color maíz.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos a prestar atención con sus papeles o trámites a medio hacer, traten de ocuparse. Corazones con cierto resquemor por actitudes de los demás familiares que a veces duelen. No preocuparse tanto, es más sano.



Momento: de color lima.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Los leoninos con mucha ansiedad por respuestas esperadas en el plano de las finanzas. Operaciones o movimientos que les darían un gran alivio. Sepan esperar. El corazón con bastante armonía y sensaciones más profundas.



Momento: de color verde.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Vuelo e inspiración para los virginianos en sus actividades. Logran demostrar sus objetivos y los estarán viendo en crecimiento. Muchas veces actuamos de manera grotesca y eso amerita un pedido de disculpas. Humildad.



Momento: de color rojizo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Se guardan en sus recuerdos sensaciones que parecían perpetuas. Los corazones librianos dando vuelta la hoja y liberándose sanamente de ataduras nocivas. La sorpresa del día es llegada de dinero extra de inesperada.



Momento: de color crema.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Hay que observar y estar atentos cuando sentimos que en las parejas toman un giro de discusión constante. La toxicidad no es sólo negativa sino que enferma las mentes. Revean las finanzas aún teniendo todo en cause. Precaución.



Momento: de color marrón cobrizo.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



A apurarse sagitarianos en el plano de las tareas en este día algo complicado cargado de sorpresas a atender. Busquen en el momento libre que tengan caminar, tomar aire, distraerse. Siempre llega el alivio y la armonía.



Momento: de color amarillo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Actualizan y renuevan sus modos de encarar las tareas. Logran soltarse más y se integran desde un lado más relajado y menos estresante. La plasticidad en las formas siempre nos da más bienestar en lo cotidiano de la vida.



Momento: de color arándano.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos con los tiempos apretados, traten de organizarse y priorizar las cosas impostergables. Ir al médico es una de las acciones importantes que todos debemos hacer. Cuiden su salud aún estando bien. Amor pleno.



Momento: de color azulino.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos a cuidar y a no perder el equilibrio de sus finanzas o el presupuesto que tienen planificado. Posterguen gastos. Las alternativas en el plano de las actividades podrían ofrecer algunos cambios que traerán sus beneficios.



Momento: de color manteca.