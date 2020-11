Consultá el horóscopo de este viernes 06 de noviembre de 2020

viernes, 6 de noviembre de 2020 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Asuntos pendientes en el plano financiero podrían generar algunos problemas. Busquen serenidad y traten de negociar o acordar para arribar a alguna buena conclusión. El amor en busca de mayor compenetración y cercanía.

Momento: de color té verde.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Aunque parezca increíble, hay un ideal que va tomando color en la realidad. Los cambios en el modo de observar las cosas ayuda desde la energía que emitamos a que las cosas sean más palpables y que se materialicen sin que nos asombremos.



Momento: de color crema.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos qué mejor manera habría para encarar el día que con buena predisposición para esas conversaciones algo agrias o con complicaciones. Apunten a lo mejor de ustedes y busquen que se logren las expectativas. Posibilidad.



Momento: de color frutilla.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Hay ambiente bueno en el plano laboral. Conéctense más, busquen, propongan. Es un día para mover las energías y aspirar a las soluciones esperadas en todos los planos. Predisposición y propensión a que las cosas finalmente puedan concluir bien.



Momento: de color verde pistacho.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Las circunstancias en el plano afectivo podrían generarle mayores problemas que no serían muy complicados para poder



Darles otro rumbo o solución. Sintonicen la mejor parte del otro, sientan, miren hacia adentro.



Momento: de color rosa.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Productivos momentos en esta jornada bastante tranquila en el plano de las actividades. Hay recuerdos que florecen y los conectan con buenas sensaciones del pasado. No pierdan la oportunidad de reconectarse con personas a quienes quieren. Llámenlas sin temor.



Momento: de color azul cielo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos el contenido de sus argumentos en el área de las actividades, a veces no alcanza para demostrar cuán idóneos son. Procuren ser más contundentes y menos vacilantes. El mundo los espera. No prioricen el peso de sus emociones en todo.



Momento: de color añil.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpiones hoy traten de controlar la posibilidad de confrontaciones o disputas que de innecesarias anulan los motivos siempre. Una cosa es opinar y defender la propia verdad y otra es ofender al otro. Esto válido para todos. Respiren, tomen aire, agradezcan la vida.



Momento: de color rojizo.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Arqueritos apunten bien sus flechas y busquen el verdadero amor. Analicen bien a quiénes eligen y quiéranse bien también. Los proyectos que quieren encarar son creativos y posibles. Háganse sus tiempos para poder organizarse y lograr concretar sus sueños.



Momento: de color verde fuerte.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Día perceptivo. Captan las intenciones que no son claras en reuniones con propuestas de trabajo. Asuman las responsabilidades en el plano sentimental. Negar no es bueno y atrasa las cosas. Poder ver y hacer notar que vemos, ayuda a la conciliación.



Momento: de color frambuesa.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Día para estar atentos, pueden surgir imprevistos aparejando retrasos o complicaciones. Traten de tener paciencia en el plano afectivo, a veces pretendemos cosas de las personas que en realidad no están listas o no pueden darnos. Liberen dolor, suelten.



Momento: de color violeta.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Jornada positiva desde lo laboral, logran cosas esperadas incluso en las finanzas. Llegan a este viernes con movilización interna, planteos propios en cuanto a que sienten ganas de tener mayor libertad o paz. Son esos, dos derechos. Adelante.



Momento: de color perla.