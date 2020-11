Consultá el horóscopo de este martes 03 de noviembre de 2020

martes, 3 de noviembre de 2020 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos la energía natural de ustedes en este día marciano deberá ser controlada y respirada. Fuego y emoción haciendo un juego feroz ante las dificultades del día. Conéctense con la mejor parte de ese fuego, den llamaradas de bondad. Pruebas.

Momento: de color coral.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Ustedes saben bien lo que es ir paso a paso. Pues hoy es un día de recompensas o de buenos comienzos en negocios, inversiones, pagos, compras. Uniones espirituales que llegan para quedarse. Siéntanse apoyados y contenidos.



Momento: de color uva.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Jornada relajada, con mucho trabajo pero con el orden necesario como para poder terminar bien y animados. Buena aspectación en entrevistas, exámenes, reuniones y compromisos donde deban demostrar sus talentos. Amor con dudas y ansias.



Momento: de color amarillo.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Siempre es mejor no confrontar y buscar la armonía. Eso no significa que uno deba claudicar sus razones o verdades. Hay margen suficiente como para entablar buenas negociaciones en asuntos financieros. Prosperidad que va llegando.



Momento: de color perla.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos no se apresuren en el plano financiero, sepan aguardar unos tiempos más para concreciones de compras o negocios. Buen día para comienzos y emprendimientos. Los corazones de estos enamoradizos nativos con algo de nostalgia.



Momento: de color coral.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos las alternativas en el plano de las actividades, se va pronunciando por rumbos nuevos o distintos. Estén atentos a las propuestas y desistan de proyectos poco claros. Autenticidad y valor ante cuestiones del corazón. Firmeza.



Momento: de color frambuesa.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Aires nuevos en el espíritu libriano. Se inspiran y se proponen llegar a realizar cosas que les gustan o sueñan con hacer. Procuren sentar bien las bases en los proyectos y vean y revean las ventajas y desventajas. Amor en complicidad y picardía.



Momento: de color rojo.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos tal cual sientan hagan esos planteos desde donde puedan y con ánimos tranquilos. Verdades ocultas que surgen y lavan penas dando lugar a poder cerrar capítulos de sus vidas. El signo que surge de las cenizas, son ustedes. Fuerza.



Momento: de color nieve azulada.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Arqueritos día con puntos suspensivos en el plano afectivo. Novedades que sorprenden y alteran un poco sus ánimos. Es un logro poder conectarse con las verdades, es el único punto de partida válido ante los probemas. Afrontar desafíos que enriquecen.



Momento: de color de color castaño.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Día para aprovechar y no perder de vista las oportunidades que necesitan tener en cuenta. Buena energía en las actividades con puntos justos y ensambles atinados para llegar a firmas, acuerdos, negociaciones y cierre de asuntos legales.



Momento: de color naranja.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



La búsqueda de poder realizar cosas nuevas en sus vidas se verá hoy compensada con novedades fructíferas en el plano de las actividades. Día completo con buen semblante y satisfacciones. Amor que se avecina. Agradecimiento.



Momento: de color amaranto.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Conversaciones que se concretan en el área de las actividades dándoles mejores perspectivas en un futuro cercano. Eviten gastos inútiles, si hay deudas, procuren de a poco terminarlas para dar paso a un nuevo capítulo económico. Colorido en el amor.



Momento: de color verde.