Consulta el horóscopo de este 20 de Noviembre de 2020

viernes, 20 de noviembre de 2020 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Un día para recorrer mentalmente los logros a lo largo de la vida y recuperar o cambiar los ánimos algo derrotistas que podrían tener los impulsivos puros arianos. Traten de no deprimirse y mirar hacia adelante, siempre.

Momento: de color verde puro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Buena jornada laboral. En el plano afectivo podrían tener ciertos reclamos sobre mayor compromiso. Muchas veces a las relaciones, no se les da ese toque de responsabilidad que se merece, de no sentirlo, la sinceridad es primordial.



Momento: de color azul marino.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos hoy ventilarán sus verdaderos sentimientos respecto a las personas de su entorno laboral. Hay veces que cedemos hasta el agotamiento interno, pero es bueno para el otro también, poder decir nuestra mirada. Comprensión.



Momento: de color rosa viejo.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos sabemos bien que no es fácil a veces poder enfrentar con toda la energía los problemas que nos aquejan, pero también sabemos que no podemos hundirnos en la angustia o la desesperanza. Saquen su fuerza cangrejitos, todo pasa.



Momento: de color manzana roja.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos en una jornada bien apta para lograr soluciones de papeles, se acelerarían trámites y podrían cerrar capítulos incómodos en el área legal. El amor como gran motivador de esta jornada que comienza la semana. Citas.



Momento: de color mandarina.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos sin dejarse llevar por los rumores que le llegan, podrán pasar una jornada laboral apacible y bastante productiva. Dejen pasar y no se involucren en habladurías. El amor de estos mentales nativos, con mucha emoción y soltura.



Momento: de color rojizo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos no se dejen llevar por las impresiones o las sensaciones que los lleven a angustiarse por problemas en el trabajo o por el trabajo. Libra tiene que apuntar a trabajar a diario que las emociones no desborden. Meditación.



Momento: de color celeste.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos si pudieran concebir la idea de que algunas cosas no dependen de nuestro perpetuo esfuerzo y que llegan cuando tienen que llegar, tendrían más sensación de tranquilidad y optimismo. Busquen afianzarse en la confianza.



Momento: de color blanco.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Carneritos con mucho ímpetu en este lunes cargado de actividad y con el tiempo justo. Relajen que será un día bueno para ustedes. El amor con algo de nostalgia y ganas de pasar más tiempo con la persona elegida. Buenas intenciones.



Momento: de color crema.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Podría ser que una corazonada que tienen respecto a movimiento de finanzas les evite cometer un error. Vean lean y relean lo que van a firmar en un día en el que hay que estar atentos. Amor pleno con deseos de estar juntos.



Momento: de color cereza.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acaramelado encuentro para los inatrapables acuarianos. Podrían sentir que van por más respecto a esa persona que tienen a su lado o que están conociendo. No arriesguen sus finanzas con compras innecesarias. Sepan esperar.



Momento: de color arándano.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos hora de tomar decisiones en el plano financiero. Si tienen que vender o comprar, o mudarse tendrán hoy la lucidez justa para saber bien qué es lo que quieren y pueden hacer. El amor acompañando y con mucho para compartir.





Momento: de color mandarina.