Consultá el horóscopo de este martes 17 de noviembre de 2020

martes, 17 de noviembre de 2020 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos la potencia de Marte en este día pleno para ustedes, los ayudará a tomar exactas decisiones en el plano de las actividades. Verán los pro y las contra respecto a lo que hacen o aspiran hacer. Posibilidades que llegan sin llamarlas.



Momento: azul Francia.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos con mucha imaginación y actitud positiva en el plano de las actividades. Llegan a poder demostrar sus talentos y afianzarse más en sus lugares de trabajo o conseguirlo. Buen día para proponer en el plano afectivo. Positivas respuestas.



Momento: de color bermellón.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Demostrarán su seriedad y sentido de la responsabilidad en el plano de las actividades. Desafíos concretos que los harán crecer de manera natural y sin miedos. Cierto rasgo de incomprensión en el plano afectivo. Conversen, expongan, pidan.



Momento: de color azul.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cancerianos con bastante poder de decisión y de alentarse a ustedes mismos a seguir con logros y ansias de crecimiento. Podrán llegar a ser beneficiados por cierto movimiento de papeles importantes. La salud con equilibrio y conciencia.



Momento: de color vainilla.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leo y su muy conocido don para ser jefes, demostrarán hoy además de su talento natural de poder dirigir, su capacidad de comprensión ante el problema del otro. Es ésta una actitud o virtud que todos debemos cultivar y lograr.



Momento: de color verde bosque.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos buena jornada para poder realizar trámites o mantener reuniones con personas relacionadas con el movimiento de sus papeles. No posterguen la visita al médico, es ese un deber que todos tenemos. Cuidarse es quererse.



Momento: de color amarillo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos con una enorme energía, dejando de lado ciertos miedos o inseguridades, tendrán una jornada de excelentes reuniones o entrevistas. Presten atención a las personas que los quieren y traten de sincerar algunas cuestiones.



Momento: de color lavanda.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos con muchos asuntos para resolver en el plano laboral. Traten de no llegar tarde a entrevistas o reuniones de importancia. Llegan a ustedes posibles propuestas nuevas o conversaciones que les interesarán. Éxitos.



Momento: de color dorado.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Ese Fuego interno sagitarianos, lo destinarán hoy para exponer su capacidad creativa y su inteligencia combinada en el plano de las actividades. Buscan poder reencontrarse emocionalmente con las parejas, sienten haber dejado cosas pendientes.



Momento: de color coral.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Capricornianos en esta jornada con trabajo equilibrado y con las cosas bien ordenadas como a ustedes les gusta, podrán hacerse el tiempo para incluso poder realizar alguna caminata para distraerse. No hay que olvidarse que eso es bueno.



Momento: de color canela.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Aguateros con mucha actividad y sin concientizar que siempre hay un rato en el día para poder distenderse y realizar alguna actividad que nos haga bien. El abanico de posibilidades se agranda cuando buscamos esa oportunidad. Relajación.



Momento: de color frutilla.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos concurran con confianza y sepan desplegar sus encantos y talentos en entrevistas, exámenes o reuniones. Buena jornada para pedir o exponer las pretensiones en el plano afectivo. Hablar claramente es de vital importancia.



Momento: de color turquesa.