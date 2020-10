Consulta el horóscopo de este 8 de Octubre de 2020

jueves, 8 de octubre de 2020 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Algo de tensiones que los mantendrán alerta. Se aclaran situaciones en el plano afectivo dándoles respiro en este día algo convulsionado. Replantearse los gastos y apuntar a limitarse a cubrir las responsabilidades más importantes.



Momento: de color café.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Implicancias en el área laboral que le obligarían a asumir responsabilidades respecto a algunos temas. Si sienten que están viviendo alguna crisis de pareja, procuren plantearla y afrontarla. Día de valor y compromisos.



Momento: de color azabache.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Mucha información y conocimiento que les daría la tranquilidad para afrontar de manera segura los desafíos del día. Es importante ubicarse en contexto para poder actuar más acertadamente. Demandas por parte de las parejas. Exigencias.



Momento: de color púrpura.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Emociones que los llevarían a querer renunciar a ciertas responsabilidades con las cuales no estarían de acuerdo. Cancerianos analicen bien y traten de encontrar el equilibrio. Los afectos algo caldeados. Apunten a comprender.



Momento: de color hielo.





LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Ciertos problemas de allegados los mantendrían preocupados. Acerquen sus conceptos para ayudar. La parte financiera en mejoría lenta, dándoles mayor orden y claridad para poder manejarse de manera más decidida. Día de reordenamiento.



Momento: de color crema.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Participarían de reuniones virtuales interesantes en las que podrían sacar posibilidades nuevas en el plano laboral. Sentirán un ascenso en los deseos de poder concretar o buscar alguien con quien entablar un vínculo. Buen día para firmas.



Momento: de color obispo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Aceptan hoy propuestas laborales que los tientan. Lean bien lo que firmarían y reafirmen pasando en limpio cada ítem de esas propuestas. Meditación sobre conflictos con familiares que tienen larga data. Analizar poner punto final, es saludable.



Momento: de color arándano.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Si sienten que en este día no pueden manejar las situaciones, pues, hagan lo que puedan. Permitirse flaquear no está mal, sobre exigirse siempre, sí. Hagan llamados a sus amigos para distenderse, sería muy bueno para ustedes.



Momento: de color verde mar.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos acepten sugerencias de quienes lo aprecian y permítanse cambiar de actitud y opinión respecto a asuntos personales. Saber que a veces no podemos solos, da paso a la ayuda afectiva, que siempre es beneficiosa. Legitiman sentimientos.



Momento: de color rosa.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Viento en popa para asuntos laborales, se consolidan tareas o actividades nuevas con buenos inicios y proyecciones. Rechacen retomar



Vínculos negativos que podrían reaparecer del pasado. Usen su gran poder racional y de pragmatismo.



Momento: de color rojo fuego.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acciones nuevas en el plano de las actividades que les dan la posibilidad de agilizar proyectos en los que creen. Quedan claras las palabras vertidas con sus parejas, apelen a continuar los diálogos sinceros y bien intencionados. La verdad primero.



Momento: de color naranja.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Poner los focos en este día ágil en todos los trámites que deban hacer. Las entrevistas bien aspectadas luciendo sus habilidades. Podrían cumplirse las expectativas deseadas en el plano afectivo. Hay una mirada nueva que los ayuda a poder olvidar.



Momento: de color manzana roja.