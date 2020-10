Consulta el horóscopo de este jueves 29 de Octubre de 2020

jueves, 29 de octubre de 2020 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos las soluciones siempre llegan, hoy trabajen la capacidad de la paciencia y conéctense con las cosas que pueden hacer. No posterguen reuniones ni diálogos importantes. Cada cosa en su lugar. El amor que deberían sentir como bálsamo.



Momento: de color verde oscuro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Vacacionan mentalmente gracias a la experimentación de sacarle carga emocional a las cosas. Taurinos, se focalizan hacia una nueva etapa en la que podrían cambiar para mejor. Los sueños pueden realizarse, la opción es el esfuerzo desde la alegría.



Momento: de color turquesa.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Quizás sería éste el día ideal para poder plantear sin temor la verdad de sus preocupaciones o dudas en el trabajo. Las cosas siempre hay que hablarlas, ponerlas en palabras, darnos nuestro lugar desde el pleno respeto al otro y a nosotros mismos.



Momento: de color verde manzana.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Día con mucha intuición que ustedes tienen natural cancerianos. Apunten a tratar de solucionar las cosas que quedan pendientes desde su mejor predisposición. Verán llegar a ustedes propuestas nuevas que deberían analizar.



Momento: de color violeta.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Las situaciones laborales con mejoras y mayor orden. A veces por querer hacer todo, dejamos de cumplir. Reuniones importantes muy bien aspectadas, negociaciones financieras como para concretar. Amor con relajación y apoyo.



Momento: de color mandarina.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos hoy la lucidez en su punto máximo, aprovechen para poder concretar operaciones financieras o cerrar positivamente contratos o transacciones. El amor de la mano de ciertas quejas o planteos que ustedes deberían aceptar.



Momento: de color rojo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos las arbitrariedades económicas de ustedes pueden jugarles mal. Traten de medirse en las tentaciones y comprar lo que sólo necesitan analizando qué es lo que los lleva a gastar de más. El amor algo irritado, busquen dialogar calmar.



Momento: de color apio.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Las reuniones laborales, los exámenes o las negociaciones, están muy bien aspectadas. Aprovechen esta jornada para realizar trámites atrasados o llamados importantes. Los vínculos en el plano afectivo, con mucha seducción.



Momento: de color oliva.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Traten de equipararse emocionalmente y busquen lograr una tranquilidad más continua o estabilizada. No es una fácil tarea pero con voluntad, todo se puede. Variación de oportunidades nuevas en el plano laboral. Se proyectan.



Momento: de color caoba.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Busquen alimentar sus talentos y capacidades para poder proyectarse con mayor seguridad que sería natural también para ustedes. El amor llega con nueva energía y frescura, dándoles una renovación emocional muy favorable. Paz.



Momento: de color vainilla.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos las alternativas en el plano de las actividades estarían llegando con buenas posibilidades de crecimiento y de afirmación en sus capacidades. Traten de no postergar encuentros más espirituales y compenetrados con sus parejas.



Momento: de color cereza.





PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Hoy sería un buen día como para poder acomodar sus cuestiones de papeles haciendo trámites importantes e impostergables. Enfrentar las situaciones que nos aquejan, por más difíciles, nos hace mejor que negarlas. Seguridad.



Momento: de color púrpura.