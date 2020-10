Consultá el horóscopo de este viernes 23 de octubre de 2020

viernes, 23 de octubre de 2020 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos buen día para demostrar sus talentos y creatividad. Déjense llevar por lo que sienten para transmitir puramente lo que saben. Día de armonía y optimismo. Buscan encontrar la persona indicada. Posibilidad y encuentro. Sintonía.



Momento: de color azul profundo.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Hay que tratar de conciliar uno mismo las contradicciones que a veces tenemos. Pasar las cosas en limpio ayuda a tener mayor claridad y seguridad en los conceptos. El amor con bastante alegría y sensación de bienestar. Propongan sin temor.



Momento: de color bermellón.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Momento muy oportuno para definiciones. Toman decisiones sobre mudanzas o cambios importantes. Geminianos la posibilidad es positiva en los negocios. Aprovechen este día. Sellan amistades o relaciones de parejas. Sensación y gozo.



Momento: de color cereza.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Jornada con algo de cansancio. Por momentos apremia el descanso de fin de semana. Si caminan un rato, o se sientan en una plaza y observan lo natural, se sentirán renovados. Llegan premios amorosos y propuestas esperadas.



Momento: de color ciruela.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos día de planificación y organización en el área de las actividades. Los ayudarán a poder dilucidar y responder mejor a los requerimientos. El amor para revisar las actitudes del otro. No se nieguen lo que saben.



Momento: de color púrpura.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Es éste un día en el que se dan las cosas sobre todo en sus pensamientos. Reconocen sus capacidades quitándose la presión que habitualmente sienten. Liberación. El corazón con mejorías e incentivo. Llamados esperados.



Momento: de color dorado.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos una jornada bastante cansadora pero ustedes luciendo su energía y buen modo. Reconocimiento y aceptación en sus trabajos. Aprovechen para pedir. El amor equilibrado y con miras a cultivar un futuro que promete.



Momento: de color vino.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



A la espera de llamados o respuestas, hoy sería un día para ir sintiendo el fin de semana. No se hagan tanto problema por cada cosa, busquen la energía positiva que les dé cada situación. Comienzos de amores buenos y deseosos.



Momento: de color cereza.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Día de labores múltiples que les quitarían bastante tiempo. Lucidez y facilidad para solucionarlos. No duden en conectarse con sus aspiraciones o deseos, para este viernes que podrá aprovecharse en su máximo esplendor. Oportunidades y hallazgos.



Momento: de color terciopelo negro.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



El punto no es desanimarse cuando las cosas no salen como esperamos. Es uno de los aprendizajes más valiosos con los que podemos cumplir. Si sienten que en algún punto las cosas no son como antes en sus parejas, háblenlo.



Momento: de color verde limón.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Si siempre en algunos asuntos de nuestras vidas, tenemos demasiado miedo, es deber buscar las causas de esos temores. El miedo paraliza muchas veces, y la vida requiere respuesta y acción. Busquen dialogar con amigos o sus parejas.



Momento: de color melón.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos las presiones que a veces ejercemos en el otro, son inoportunas. Presionar no es el arma, sino el diálogo. El buen modo y partir desde el respeto y cariño, genera energía limpia y pura. Amor con algo de distancia.



Momento: de color violeta.