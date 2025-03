Diputados aprobaron la Ley de emergencia climática para San Juan

jueves, 20 de marzo de 2025 10:54

Por 33 votos y con modificaciones, los diputados sanjuaninos aprobaron en Tercer Sesión Extraordinaria la Ley de Necesidad y Urgencia (2741-P) por la que se declara el estado de emergencia climática para San Juan.

Hubo pedidos en particular sobre el proyecto original que introdujeron modificaciones a la norma, presentada por el Poder Ejecutivo Provincial, tras las consecuencias severas de tormentas y crecientes en la provincia.

Días atrás, el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Fabián Martín destacó que con la ley lo que se busca es "evitar burocracia y precisamente para evitar llamar a licitación, para todo ese andamiaje que demora meses. Lo que se espera es poder hacerlo mucho más rápido y poder concretar las obras que en estos lugares se necesitan.porque en el caso de ocurrir lluvias persistentes, pueden volver a repetirse las inundaciones. Por lo tanto, es una premura y es vital que tengamos que aprobar este proyecto".

Y precisó que "el proyecto no habla de un departamento en particular, sino simplemente de la posibilidad que tiene el Ejecutivo de concretar obras en lugares a determinar, en el plazo de 120 días, que tengan que ver con las inundaciones y lluvias que se han dado en estas últimas semanas. No hay restricción de departamentos".

Sobre el proyecto, el gobernador Marcelo Orrego expresó a la prensa, la semana pasada, que "firmé un proyecto de ley y fue enviado, por supuesto, a la Cámara de Diputados. Se trata de una ley de necesidad de urgencia a los efectos de declarar el "Desastre climático en la provincia de San Juan", a los efectos de tener todo el resorte para poder accionar sobre las obras necesarias que queremos empezar a planificar hacia adelante. Son décadas en las que no se han hecho las obras y la verdad, es que nosotros tenemos que avanzar en ese sentido con el tema de las defensas".

Agregó que "es necesario avanzar con el tema de poder también intervenir en el decantamiento del río, por donde bajan las crecientes. Es muy importante que se trabaje y lo están haciendo las máquinas en los departamentos, en los drenajes y con brazos para poder hacer toda la limpieza. Después necesitamos hacer las defensas y con esto, (la declaración de Desastre) también nos va a permitir ir a buscar también recursos en el ámbito nacional".