Para Orrego, la suspensión de las PASO "es acertada"

martes, 4 de febrero de 2025 13:13

La Cámara de Diputados tratará, esta tarde en un plenario de comisiones, el proyecto de suspensión de las elecciones primarias (PASO). el oficialismo busca los votos que necesita para aprobar esa ley, en la sesión citada para el próximo jueves, y el gobernador Marcelo Orrego dio su parecer.

Sobre la suspensión de las PASO, el gobernador de San Juan dijo que "probablemente está dentro del contexto que nosotros veníamos mirando a futuro. Inclusive estaba en las propuestas que nosotros llevamos a la legislatura provincial. Me parece acertado hacerlo más sencillo a la gente, que vaya a votar una vez y que la nación no erogue tanto dinero. Creo que es una medida que tiene que ver con el sentido común".

Y fundamentó "por supuesto, después se verá lo que significa la determinación de lo que va a ser la Ley de financiamiento de los partidos políticos, porque para que haya también más democracia, más participación se necesitan a veces también más recursos. Creo que es un tipo de austeridad y nos tenemos que acoplar a esa situación.Vamos a esperar a ver si se encuentra el número o no. Me parece una medida ajustada".

Y a nivel provincial, destacó que "la ley de Lemas está perimida, que es rancia, vieja y no tiene ningún tipo de sentido. Creo en una participación que tenga que ver con que las personas puedan ir a votar, que sea más concreto, más sencillo. La ley de boletas únicas de papel es la que se utiliza en más el 90% de los países del mundo. Se terminan las malas conductas, en los momentos de democracia, es decir, la cantidad de votos falsos, truchos. Y en loss costos, directamente uno con una cruz va y vota a quien más le guste".

El gobernador Orrego cerró su opinión con "la ley de Lemas no tenía sentido. Se hizo por una cuestión estrictamente electoral, porque no puede ser que termine ganando una elección la agrupación de políticos. Era una suma en la que no terminaba ganando quien más votos sacaba, sino la agrupación de partidos políticos que más votos acumulaba. No especulo con las cuestiones que tienen que ver con lo electoral: en lo particular, hay que pensar en el futuro de los sanjuaninos, mejor calidad institucional y más democracia".