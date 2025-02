Por la sanción de una ley, podrán juzgarse a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA

jueves, 20 de febrero de 2025 22:14

El pleno del Senado sancionó la ley que activa la implementación del juicio en ausencia y el Gobierno logró una nueva victoria dentro de las sesiones extraordinarias, que finalizan mañana. La iniciativa obtuvo, durante la noche de este jueves, 45 votos del oficialismo y la oposición dialoguista, mientras que el kirchnerismo volvió a fracturarse, entre un par de adhesiones y muchos rechazos.



Lo que se incorpora con el texto en cuestión es un nuevo capítulo en el Código Procesal Penal, donde se agrega el ámbito de aplicación del juicio en ausencia. Allí se señala que involucrará “únicamente en aquellas causas en las que se investigue la comisión de delitos cometidos en el territorio nacional, o cuando sus efectos se produzcan en el mismo o en los lugares sometidos a su jurisdicción, o bien cuando se cometan en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo”.

Seguido a ello viene el objeto, que apunta a delitos de lesa humanidad relacionados con el “Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículos 6º, 7º, 8º y 8º bis), aprobado por ley 25.390 e implementado por ley 26.200?; y de “alguno de los instrumentos aplicables conforme el artículo 2º de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, aprobada por ley 26.023, sean hechos cometidos en lugares públicos o privados”.

Para la procedencia del juicio en ausencia tendrán que ser validados los supuestos de procedencia contra un imputado -declarado rebelde- si “conociendo la existencia del proceso en su contra no se presentare, no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial”.

Fuente: Infobae.com