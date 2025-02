Milei duro contra la Marcha Federal LGTBIQ+: ¿qué pasó?

domingo, 2 de febrero de 2025 22:48

El presidente Javier Milei indicó que el "mensaje entero" que dio en Davos "no brinda lugar a dudas" sobre lo que quiso expresar, aunque en estas horas, replicó una publicación de la Escuela Austríaca de Economía, donde se asegura que la Marcha Federal Antifascista y Antirracista "fue pro pedofilia".



Aseguró que su video fue editado y que "lo apena" que la comunidad LGTBIQ+ haya sido usada "por las basuras del Partido del Estado".



"Me apena mucho que hayan sido usados por las basuras del Partido del Estado mediante un video que fue editado, cuando la versión completa del mensaje no brinda lugar a la dudas", expresó el Presidente en sus redes sociales.

Por su parte, la cuenta oficial de la Escuela Austríaca de Economía, publicó un mensaje donde indicó que la oposición "hizo una marcha pro–pedofilia" pero que, de igual manera, "la imagen de Milei sube".



Este publicación, que fue replicada por el Presidente en sus cuentas oficiales, sostiene además que "la mayoría de los argentinos" entienden al mandatario y "deja en jaque" a aquellos que están en contra del Gobierno de la Nación "por todas las operaciones que realizan".



La Marcha Federal Antifascista y Antirracista surgió luego de que el Presidente, en el Foro de Davos, exhibiera una explicación sobre la "cultura woke", un término utilizado por la ultraderecha para referirse al progresismo.



"Es el resultado de subversión cultural. El feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración, son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del Estado", sostuvo y añadió que la homosexualidad está vinculada con la pedofilia.