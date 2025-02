Paritarias docentes: Gobierno destacó qué posición mantendrá, ante pedido de un gremio

lunes, 17 de febrero de 2025 14:09

Este lunes, el gremio docente UDA solicitó por nota a la ministra de Educación, Silvia Fuentes que se reabra la paritaria en 24 horas y no se liquide la propuesta que presentó Hacienda, para febrero y marzo. En ello, desde Gobierno detallaron su posición ante la negociación salarial.

"La convocatoria a trabajar siempre está abierta y la paritaria está abierta, técnicamente, legal e ilegalmente. El diálogo siempre lo vamos a mantener, porque es la orden, impronta y forma del gobernador. Lo que no tenemos para el mes de febrero y para el mes de marzo es más dinero. Al hablar con los dirigentes gremiales de la docencia en las dos reuniones de la semana pasada, entendemos que ellos tenían una expectativa y quizás en una mirada de la costumbre del pasado. Esto es que la presión hay que hacerla ahora, porque lo que no consigan ahora. no lo van a conseguir más. Eso no existe más. Este gobierno es diferente a los anteriores. Como lo hicimos en el 2024 hemos propuesto hacerlo en el 2025: ir mejorando, mes a mes, todo lo que podamos en la medida en que la recaudación de la provincia mejore", expresó contundente el secretario de la Gobernación, Emilio Achem, en radio Colón.

"Hemos propuesto, en vez de hacer una propuesta salarial hasta junio que, entendimos que no íbamos a poder cumplir y que ellos también tenían problemas de acordar; reducirnos hasta el mes de marzo. Aseguramos que el aumento del básico va a ser igual a la inflación. Nosotros vamos a pagar el aumento, porque el gobernador siempre ha dispuesto que lo que el gobierno propone se pague", afirmó el funcionario.

"En ese sentido, vamos a seguir trabajando. Por eso, les proponemos a los docentes que para febrero y marzo estamos haciendo ese esfuerzo. Queremos, a partir de abril volver a ver cómo viene la recaudación, cuánto más podemos aumentar y cómo podemos seguir el aumento, tocando los diferentes ítems del sueldo docente, como venimos trabajando. El gobernador Marcelo Orrego autorizó 42 puntos de incremento del código A1 del nomenclador de los docentes, algo que históricamente ningún gobierno hizo. Además, llevamos más de 8 meses con la totalidad de los ítems que son remunerativos y bonificables. No hay ningún ítem en negro en el sueldo de los docentes y eso le ayuda mucho a los que se están por jubilar y a los jubilados", sentenció Achem.