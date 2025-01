Quorum de diputados del 30 de diciembre: ¿descontarán el 7% a los legisladores sanjuaninos ausentes?

viernes, 10 de enero de 2025 12:25

El 30 de diciembre pasado se generó un verdadero revuelo cuando se trató el Proyecto de "Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión y Modernización del Gobierno de la Provincia de San Juan" en la Cámara de Diputados de San Juan. Un gran sector que responde al Justicialismo decidió estar presente en la Legislatura pero no dar quorum para tratar el proyecto. De esta forma puso en juego la continuidad de la sesión. Finalmente la sesión pudo prosperar con casi la mitad de los legisladores ausentes.

Este viernes, el tema generó un fuerte cruce entre los legisladores que participaron de la Sesión Extraordinaria. Y en los pasillos corrió el rumor de la posibilidad de aplicar una sanción que establece la Constitución Provincial de descontar el 7% en el salario ante la intención de no dar quorum para tratar un tema.

Al respecto, el presidente de la Legislatura Provincial, Fabián Martín, quien hoy está a cargo del Ejecutivo salió a aclarar el tema. "No, la sanción no es aplicable, entendiendo que solo se aplica cuando deje sin quórum. Nosotros interpretamos que había quórum, por lo tanto la sanción no se aplica", explicó descartando de esta forma cualquier retención.

Además señaló que si había o no quorum en la sala es cuestión de interpretación. "Cada diputado tiene la libertad de expresarse, la libertad de dar su opinión respecto a la interpretación de un artículo de la constitución, en este caso es referido al quórum. Nosotros entendimos en la sesión, no en esta que acaba de terminar, sino en la anterior, en la última sesión, o en la primera sesión especial que hubo al respecto, que existía el quórum", señaló.

Además recordó que el bloque justicialista se retiró, salvo el diputado Omar Ortiz, que permitió dar quórum. "Hoy los diputados del Bloque Justicialista, han expresado otro tipo de interpretación y es absolutamente respetable. La sesión ya se llevó a cabo, es válida, hasta que algún órgano judicial determine lo contrario, si es que hay algún planteo de este tipo. Pero bueno, son interpretaciones", detalló.

En este contexto recordó que algunos legisladores "se olvidan de ciertas cuestiones" y puso como ejemplo cuando se modificó el régimen electoral. "Había una ley donde no permitía modificar el régimen electoral, sino 18 meses antes, y sin embargo, se dejó sin efecto esa ley que ya estaba rigiendo porque faltaban menos de 18 meses para las elecciones. Se modificó el régimen electoral. Nosotros en ese momento interpretábamos que no era lo correspondiente, que era inconstitucional, pero sin embargo fue válido porque no hicimos ningún planteo de tipo judicial", finalizó.