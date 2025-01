Fuerte cruce de diputados en San Juan por la sesión extraordinaria de diciembre: "faltaron el respeto"

viernes, 10 de enero de 2025 11:12

Este viernes se dio un importante cruce entre diputados opositores y oficialistas por lo ocurrido en la sesión extraordinaria del 30 de diciembre pasado en la que se aprobó el Proyecto de "Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión y Modernización del Gobierno de la Provincia de San Juan". En la sesión de hoy, los legisladores que no quisieron dar quorum adujeron que no estaban dadas las condiciones para que se aprobara aquel proyecto. Desde, el oficialismo, les aclararon que ellos se levantaron sin recibir la aprobación del resto de los legisladores presentes tal cual establece la constitución.

Quien tomó la iniciativa de hablar fue el diputado del bloque PTP, Mario Alberto Herrero, quien se excusó que estaba fuera de la provincia en la sesión de diciembre. Luego al leer la versión taquigráfica aclaró: "advierto una interpretación en la constitución que considero equívoca, impertinente y como un mal antecedente. La constitución establece que para funcionar y tomar decisiones, la Cámara requiere un quorum de la mitad más uno de sus miembros y evidentemente en el transcurso de la sesión no se cumplía con la mitad más uno. El inconveniente se generó por el fallecimiento del diputado Horacio Quiroga. No obstante eso, la Cámara sigue teniendo 36 miembros... La mitad más uno no es con número fraccionado. La mitad no es 17 y medio... la mitad más uno son 19, no 18.

En el mismo sentido se expresó la legisladora María Fernanda Paredes, del bloque justicialista, quien subrayó: "estuvimos presente ese día en la sesión y quisimos dejar aclarada de por qué no acompañábamos la sesión y el diputado dio los fundamentos. Habían razones técnicas por que no querer acompañar. Quisimos transparentar y dar los fundamentos de no acompañar la sesión".

Ante estas críticas, el legislador Juan de la Cruz Córdoba del bloque Producción y Trabajo, señaló: "este tema ya fue tratado en la sesión anterior y cualquier planteo que quieran hacer no es este momento... esto es cuestión de interpretación. Interpretamos que en ese momento habían 35 miembros y 18 era la mitad más uno. Se ha sesionado correctamente, el quorum era válido".

Luego se refirió a un punto central de aquel día: "en cuanto al respeto de la constitución, a las normas... está en la sesión taquigráfica que pidieron autorización para retirarse y no se les dio. Lo mismo se retiraron. Si consideraban que retirándose dejaban a la Cámara sin quorum, estaban ante una falta importante y lo mismo se retiraron sin la autorización de la presidencia de la Cámara".

Por su parte, Leopaldo Soler del justicialismo aclaró que el problema se sucitó también por el lugar ocupado por el diputado fallecido Horacio Quiroga: "es diputado fallecido pero reviste ese carácter. La banca está vigente y forma parte del concierto constitucional en el que tenemos que movernos".

Ante todo esto, Alejandra Leonardo del bloque UCR señaló que todo lo expuesto resultaba "agraviante": "Que se hable que somos irresponsables y que actuamos bajo amenaza me parece una falta de respeto. Como somos muy responsables estuvimos sentados en estas bancas y no dimos autorización para que se retiren y quienes hoy nos acusan de irresponsables se retiraron sin autorización. de esa manera según sus criterios bloquearon el quorum".

Finalmente recordó que ellos no respetaron la constitución al retirarse sin la aprobación de la Cámara: "pongamos la responsabilidad de todos los diputados que ese día estuvimos, esperamos, la sesión estaba convocada a principio de hora, estuvimos más de una hora y media esperando y no estuvieron los diputados, se sentaron dieron quorum y no esperaron la autorización que solicitaron y se retiraron... pudieron haber votado en contra porque nada les impedía votar en contra".