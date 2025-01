Acompañado de su familia, asumió el diputado Rizo: "el servicio público es la forma de cambiar la realidad"

viernes, 10 de enero de 2025 11:41

Acompañado de sus tres hijos y de su esposa, este viernes, asumió en la Cámara de Diputados el legislador Federico Rizo, por el Bloquismo.

El legislador asumió en el lugar que dejó vacante el reciente diputado fallecido Horacio Quiroga. Tras la aprobación de la renuncia de ese puesto por parte de Florencia Peñaloza, el cuerpo legislativo dio luz verde a quien ocupa el siguiente lugar en la lista.

De esta forma, el bloquista subió al estrado con el aliento de sus compañeros del partido y de la familia. Allí el vicepresidente Primero de la Legislatura Provincial, Enzo Cornejo, quien está a cargo de la Cámara, le tomó juramento bajo la fórmula de Dios, la Patria y los Santos Evangelios.

Tras asumir tomó la palabra y agradeció la confianza depositada en él. "Quiero agradecer a mi partido, al Partido Bloquista, un partido con el que me veo crecer y formarme como hombre y como persona. Quiero agradecerle muy especialmente a Luis Rueda, al presidente de nuestro partido, con quien me he formado políticamente y me ha dado también esta oportunidad", expresó teniendo palabras también hacia sus compañeros y co-religionarios en la vida, amigos, la militancia y familia.

"Quiero reforzar mi compromiso, que hoy me toca asumir y comenzar en esta función con toda la sociedad y la comunidad sanjuanina, de escuchar, de ponerme en disposición, de trabajar desde este bloque, que hoy me toca integrar", señaló subrayando que asumió "con mucha gratitud y con mucha motivación y compromiso y la convicción de que el servicio público es la forma para cambiar nuestra realidad".

Luego agregó: "Me sumo hoy al bloqueo bloquista. Nosotros somos un partido que venimos de hace un tiempo a la fecha construyendo un proyecto partidario propio y no formamos parte del oficialismo. Si bien de la mano de Luis el bloque ha acompañado algunos pedidos del oficialismo y del ejecutivo, y entendiendo que cuando son herramientas necesarias de la mano del bloque podemos acompañar, pero no dejamos de ser una oposición responsable y constructiva"

Por otro lado, aclaró que el Frente que conformó con el Justicialismo finalizó en el 2023: "de hecho cada partido buscó su propio proceso de ordenamiento donde el justicialismo lo ha transitado y nosotros también, así que creo que es una nueva etapa en la política sanjuanina".