Puja entre el Sindicato Médico y Gobierno: extendieron la Conciliación Obligatoria por 10 días más

lunes, 9 de septiembre de 2024 22:36

El Sindicato Médico se encuentra en estado de alerta en reclamo por mejoras salariales para los profesionales del sector público y desde el Gobierno de San Juan aseguraron que se viene dando mejoras que repercuten directamente en el bolsillo de los empleados. En medio de esta puja, y con la amenaza de medidas de fuerza por parte del sindicato, desde la Secretaría de Trabajo extendieron la Conciliación Obligatoria por 10 días más, hasta el 20 de septiembre.

"A nosotros siempre nos van a encontrar en una mesa de conversación y negociación para llevar la mejora a todo el personal de salud. No solamente los médicos, enfermeros, técnicos, etc. Este ministro se tiene que ocupar de todo el personal de salud", señaló el ministro Amílcar Dobladez quien subrayó que "vamos a seguir conversando permanentemente como lo hemos hecho hasta ahora y vamos a seguir solucionando los problemas como lo hemos hecho hasta ahora".

Desde el Gobierno de San Juan han dado un serie de aumentos en los salarios más allá de los acordados en paritaria de estatales. Dobladez enumeró esos reconocimientos. El primero fue mantener por decreto del gobernador, que se vencía en diciembre, el punto ex COVID, que era el 25% del sueldo básico.

"Eso se perdía en diciembre y el gobernador pidió que eso se extendiera y se mantuviera firme. No solamente como ex COVID, sino cambiándole el nombre para que ya quedara firme en los recibos de sueldo en forma permanente. No ajustado a un momento de emergencia. Quedó permanente, como personal crítico", aseguró el responsable de la cartera de salud.

Luego indicó que había "un reclamo de los gremios de la salud, desde hace 14 años, que era pasar el único monto fijo que quedaba, al sueldo básico". Los mismos, por ley, se pasaron a los ítems 71Q y 1148. "Eso aumenta el sueldo básico y por ende todos los ítems porcentuales que aplican sobre el básico. El mes pasado se hizo un nuevo aumento al ítem de profesionalidad, del 20%. Ya está comprometido para este mes un aumento del 10% en el ítem de personal crítico", agregó.

"Se han ido haciendo mejoras en forma permanente. Otro reclamo fue el de los médicos de Ginecología de la Guardia Activa del Hospital Rawson. También 14 años pidiendo pasar al decreto que los avalaba como cobrando el plus, como personal de guardia activa. Los hemos pasado también a ese decreto. Por eso son muchas las soluciones que se han dado, reclamos de muchos años que venían haciendo y los hemos ido solucionando", puntualizó.

Finalmente señaló que "hay reclamos que hace el Sindicato Médico sobre una Caja Compensatoria de jubilación, que entendemos que las jubilaciones de los médicos son bajas, pero eso forma parte del legislativo porque hay convenios de provincia y Nación desde hace mucho en el cambio de las cajas hacia la Nación".

"Nosotros vamos a seguir conversando, negociando, y en una mesa de negociación para evitarle a los sanjuaninos un paro desde el Sindicato Médico que habría que ver el acatamiento que podría llegar a tener", finalizó.