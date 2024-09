Adicional por zonas y ampliación de asignación por títulos: los nuevos beneficios en el Poder Judicial

martes, 3 de septiembre de 2024 13:37

La Corte de Justicia definió en dos acuerdos realizar reconocimientos a los trabajadores judiciales. Uno de ellos estableció un adicional para quienes se desempeñan en departamentos alejados y por otro lado, se reglamentaron cambios en lo referente a la “bonificación por título” que perciben los empleados.

Mediante el Acuerdo General Nº 82/2024, la Corte encabezada por su Presidente Dr. Marcelo Jorge Lima, junto a la ministra Dra. Adriana García Nieto y los ministros Dr. Daniel Olivares Yapur y Dr. Guillermo Horacio De Sanctis, y la Jueza de Cámara, Dra. María Silvina Rosso, dispuso “crear a partir del 1 de septiembre de 2024 el adicional particular Zona I, Zona II y Zona III, de carácter no remunerativo, no bonificable, con alcance y aplicación al personal que preste servicios en forma presencial y mientras dicha condición se mantenga, en los departamentos de Angaco, Albardón, Calingasta, Caucete, Jáchal, 9 de Julio, Pocito, Valle Fértil, Iglesia, 25 de Mayo, Sarmiento, San Martín, Ullum, Zonda”.

La decisión se funda en que “se considera oportuno atender especialmente al fortalecimiento del Acceso a Justicia en los departamentos más alejados de la ciudad en virtud de las particularidades que presenta por la distancia y la relevancia especial que tienen por el servicio que brindan en sus comunidades”. En ese sentido, la Corte de Justicia citó que la medida responde a una inquietud de la Unión Judicial San Juan, se destacó en comunicados oficiales.

Los adicionales se otorgarán a agentes de planta permanente, se actualizarán en función de los porcentajes de los incrementos salariales y el acuerdo dispone que “serán determinados asignando distinta cuantía en función de la distancia entre el departamento donde se encuentre el organismo judicial donde preste servicios el personal alcanzado, con el kilómetro cero de la Provincia de San Juan”.

El acuerdo dispone que la distribución de los departamentos por zona sea de la siguiente manera:

Zona I: Calingasta, Iglesia y Valle Fértil (40.000 pesos).

Zona II: Jáchal (30.000 pesos).

Zona III: Albardón, Angaco Caucete, San Martín, 9 de Julio, Pocito, Sarmiento, 25 de Mayo, Zonda y Ullum (20.000 pesos).

Por otro lado, la Corte de Justicia y la jueza de Cámara Dra. María Silvina Rosso acordaron ampliar el reconocimiento vinculado a la formación y capacitación, mediante la modificación de la reglamentación de “bonificación por título”, con el objeto de contemplar nuevos extremos que habiliten la ampliación de su alcance y el porcentaje.

Esta modificación reglamentaria se motiva en el contexto relevado en que se encuentra el personal y el interés manifestado en tal sentido por el Sindicato Unión Judicial de San Juan, se aclaró.

Anteriormente, la bonificación era únicamente para títulos universitarios de grado o pregrado (Tecnicaturas) inherentes a la función. A partir de la nueva reglamentación, la asignación se amplía a títulos universitarios de grado y pregrado no inherentes a la función. Además, incorpora el adicional por oficios certificados y título secundario. También establece la bonificación para todo personal judicial que acredite título universitario de posgrado. En el acuerdo se especifican los porcentajes de la bonificación para cada situación en particular. El acuerdo tiene alcance para los empleados que revisten en planta permanente.

"La Corte de Justicia está evaluando, y lo comunicará en breve, el mecanismo para que todas las personas del Poder Judicial alcanzadas por el Acuerdo General 83/2024 puedan realizar el trámite de una manera más ágil", cerró el comunicado.