Terna judicial: De la Fuente, convocado para entrevista este viernes

jueves, 19 de septiembre de 2024 12:38

El abogado penalista sanjuanino Gustavo de la Fuente integra una terna para cubrir cargos judiciales y fue convocado para dar una entrevista ante diputados, este viernes. Se trata de un hecho inédito y sin precedentes en el país, según informaron los legisladores y decidieron darle la oportunidad por el "principio de inocencia". Es que el letrado está detenido e imputado en una causa por presunta trata y explotación sexual y laboral. Junto a dos hombres, de nacionalidades venezolana y colombiana, es investigado por la denuncia de tres mujeres que habrían sido coaccionadas para producir contenidos eróticos para plataformas digitales.

La diputada Marcela Quiroga, al frente de la Comisión de Justicia que realiza las entrevistas, señaló que la decisión de entrevistar a De la Fuente "fue tomada por la mayoría, no por unanimidad, y después de mucho tiempo de deliberación. Es algo que no es comñun y no hay situaciones anteriores iguales, ni provinciales ni nacionales".

Tras numerosas consultas, destacó que "se respetará el principio de que todos somos inocentes hasta que una sentencia diga lo contrario, se lo citó para que mañana venga a la entrevista, igual que todos".

Destacó que "se lo notificó y se lo espera mañana en el transcurso de la mañana. Si lo hace y cómo lo haga, lo definirá él. Se considerará para él lo mismo que para el resto de los candidatos. Vale destacar que ya fue evaluado antes por el Consejo de la Magistratura".

Quiroga manifestó que no han recibido novedades que no se presente para la entrevista por la terna que definirá un nuevo defensor oficial.