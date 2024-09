Medición de la pobreza en San Juan: Gobierno valoró el nuevo aporte que hará la Iglesia

miércoles, 18 de septiembre de 2024 10:39

Este lunes, la Iglesia Católica de San Juan anunció que medirá la pobreza en San Juan de acuerdo a los parámetros del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). Así lo detalló el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, quien destacó el logro para obtener un mapa de la realidad provincial como contribución de las políticas públicas. El vicegobernador Fabián Martín ponderó esta iniciativa de manera positiva.

"Me parece muy bien el aporte porque todo lo que haga a tener datos y estadísticas, es muy importante para tomar las medidas que necesitemos. Estoy convencido que el desafío de la política, en estos 20 años venideros, es cómo sacar a la gente de la pobreza. A nivel país, hablamos del 50 o 52% de los argentinos que están en la pobreza. Es un dato escalofriante que, a lo mejor, nosotros ya lo hemos interiorizado y naturalizado", destacó el también presidente de la Cámara de Diputados de San Juan en radio Sarmiento.

Reiteró que "el gran desafío de la política es sacar a la gente de la pobreza y eso se hace de dos maneras. Primero con educación de calidad en la que los niños y jóvenes de hoy puedan tener la posibilidad de salir adelante, sean de familias humilde o pobre. Por eso es muy importante también la educación pública porque es la herramienta que da derecho e igualdad de posibilidades a todos. En un segundo lugar está la generación de empleo con fuentes de trabajo estables".

Sobre los datos que mida la UCC y la Iglesia Católica agregó que "los recibiremos y valoraremos. Es decir, ya hay datos y seguramente no serán muy diferentes a los que conocemos pero es importante tener estas estadísticas".

El anuncio

El arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano destacó que "desde la Universidad Católica de Cuyo hicimos, ya hace dos años, un acuerdo con el Observatorio Social de la UCA para tener también en San Juan nuestras propias cifras y con la misma metodología para que nos permita hacer igual estudio comparativo y aprovechar también la experiencia que ellos tienen. En pocas semanas haremos una presentación de nuestra región y de nuestra provincia en concreto".

Puso en valor la contribución que este estudio puede hacer al gobierno provincial y municipal, a la hora de la toma de decisiones y de implementar programas. "Lo que busca este informe a nivel nacional, como el que tenemos en elaboración nosotros, es ofrecerlo como una herramienta a quienes tienen la elaboración de las políticas públicas. No sólo al gobierno sino a las organizaciones sociales como los sindicatos y otros partidos políticos para que tengamos un insumo que vaya más allá de la opinión "del me parece mucho o poco". Es decir, que veamos los elementos más dramáticos en las carencias. En algunos casos es el no contar con cloacas o sanitarios y en otros, no tener la alimentación adecuada y con la frecuencia adecuada para niños y adolescentes, etc", manifestó.